Demon’s Souls : le remake sur PS5 de Bluepoint Games s’illustre en 4K

Plusieurs de minutes de gameplay sur PS5 pour le remake de Demon's Souls.

Le remake PS5 de Demon’s Souls accompagnera le lancement de la nouvelle console de Sony avec trois autres exclusivités dès le 12 novembre prochain, notamment aux USA et au Japon, ainsi que le 19 novembre prochain en France et d’autres pays. Développé par les américains de chez Bluepoint Games avec la supervision de Japan Studio, cette relecture de l’oeuvre du charismatique Hidetaka Miyazaki proposera un mode cinématique (4K native en 30fps) et un mode performance (4K dynamique en 60fps) pour offrir la meilleure expérience aux fans de la licence qui a lancé le genre “Souls”. Principalement destiné aux hardcore gamers, aucun mode de difficulté sera présent pour tenter de séduire un nouveau public. Enfin, pour les amateurs de photographie, un mode permettra de prendre de splendides screenshots entre un combat de boss bien coriace et un célèbre “You Died”.

Du gameplay pour le remake de Demon’s Souls

Gavin Moore, directeur artistique chez Japan Studio, présente la région de Stonefang et ses monstres dans la relecture de Demon’s Souls sur PS5 : “Dans notre première bande-annonce, vous avez découvert le gameplay du début du jeu, où une épée et un bouclier pouvaient suffire. Ce deuxième aperçu du redoutable monde de Boletaria vous fait lui voyager à travers les terres arides de Rochecroc, l’un des cinq royaumes de Demon’s Souls. Profondément sous terre, des mineurs maudits y exhument les ossements de dragons anciens. D’immenses cavernes de lave en fusion alimentent les forges de Rochecroc et les marteaux résonnent sans cesse sur l’enclume. Dans ces tunnels étroits et ces cavernes en fusion, même l’environnement est votre ennemi. Vous devrez vous adapter à la situation et comprendre quand il est nécessaire de vous lancer dans un combat rapproché et quand molester vos ennemis à distance. Vos compétences et vos réactions ont quand même des limites. Un équipement adapté et une préparation adéquate pourraient bien faire toute la différence. Et souvenez-vous : quelle que soit l’issue, aucune mort n’est vaine. Chacune d’entre elles rend le succès de votre périple pour devenir Fléau des démons encore plus glorieux. Les fans se souviendront de l’Araignée cuirassée et du Rôdeur enflammé qui, tapis dans l’ombre, guettent les aventuriers téméraires à Rochecroc. Sur la nouvelle console de Sony, nous avons reconstitué ces redoutables batailles avec une telle précision que vous aurez l’impression de voir vos souvenirs prendre vie. Chaque étincelle, chaque braise, chaque coup porté à votre bouclier et chaque cri de colère, comme vous l’aviez imaginé.”

Gavin Moore est également revenu sur les différences entre Demon’s Souls et Demon’s Souls Remake dans plusieurs entretiens accordés à la presse : “Tout ce qui était dans la version originale sur PS3 sera présent dans le remake. Donc personne ne rate rien. Il y a beaucoup de nouveaux contenus que nous avons ajoutés et que les fans peuvent trouver et apprécier. Et il y a beaucoup de choses qui, je pense, vont faire dire aux fans ‘Oh, c’est incroyable. C’est génial. Vous savez, je ne savais pas qu’ils avaient mis ça dans le jeu’. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que je ne veux rien gâcher (…) Si vous aimez la noirceur et le désespoir de la version originale, alors nous avons un tas de filtres que vous pourrez choisir afin de jouer au jeu de cette façon (…) Si vous ne voulez pas jouer avec notre caméra, vous pouvez jouer avec la caméra d’origine (…) Nous avons beaucoup discuté du système d’encombrement avec Bluepoint Games, nous ne changeons pas seulement des choses juste parce que nous en avons envie (…) On devait rester fidèle à la vision d’origine. Et la vision d’origine était qu’il y avait un système d’encombrement. Donc ce système existe toujours dans notre remake. Je sais que pas mal de personnes vont faire la tête maintenant que j’ai dit ça (rires), mais c’est une partie importante du jeu car il faut gérer son équipement. Ça devrait toutefois être plus simple avec la nouvelle interface de savoir quand vous portez trop d’objets et quand ce n’est pas le cas. Le système de tendance des mondes est le même, et il est toujours présent. Donc si vous jouez hors ligne, vous contrôlez la tendance pour la faire passer de noir à blanc. En noir, les ennemis sont plus violents, ont plus de vie, mais lâchent plus de loot. En blanc, les ennemis sont plus faibles mais le loot n’est pas aussi bon. Mais si vous jouez en ligne, la tendance est contrôlée par la communauté. Ce qu’on a essayé de faire avec ce système, c’est d’améliorer l’interface, pour que vous puissiez mieux vous situer entre noir et blanc.”