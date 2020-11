Demon’s Souls : la genèse du remake sur PS5

Chargé de superviser le développement de la version PS5 de Demon’s Souls chez Bluepoint Games avec sa casquette de directeur artistique, Gavin Moore de Japan Studio se dit fier de pouvoir proposer cette exclusivité first-party dès le premier jour de vie de la nouvelle console de Sony : “Au nom de toute l’équipe, ce fut un honneur d’avoir travaillé sur Demon’s Souls durant ces trois dernières années. Redonner vie à un classique de PlayStation et permettre aux fans du jeu original et à une toute nouvelle génération de joueurs de jouer à cet indémodable a été pour nous une véritable leçon d’humilité. L’idée d’un remake de Demon’s Souls germait depuis très longtemps, mais nous avions peur que le rendu ne soit pas à la hauteur de la légende. Mais quand nous avons vu la puissance de la nouvelle génération, nous avons su que le temps était enfin venu de relever le défi. C’est un immense privilège que nous avons eu de créer un jeu pour la sortie de la PS5. Notre seul regret est que notre collègue et ami, Ken Kajii, producteur original de Demon’s Souls chez Japan Studio, ne soit plus parmi nous pour partager ce moment. Nous espérons qu’il est fier du travail que nous avons accompli. Ces derniers mois ont été incroyables pour nous, depuis l’annonce en juin dernier, et nous avons adoré voir la réaction des fans du monde entier. Et maintenant que le jeu est enfin sorti, la suite ne dépend plus que de vous : endossez votre armure, rassemblez votre courage et découvrez par vous-mêmes l’univers fantastique de Demon’s Souls sur PS5.”

There are some pretty good tips here for players who are new to #DemonsSoulsPS5.

Don't get your hopes too high though, you'll still get to die … many, many times. And that #PS5 SSD will get you right back into the action to exact your revenge!https://t.co/ucPU53FLA4

— Bluepoint Games (@bluepointgames) November 13, 2020