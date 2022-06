Demimonde : la nouvelle série de J. J. Abrams est annulée, le budget dépassait les 200 millions de dollars

Quatre ans après avoir commandé Demimonde, HBO abandonne le drama de science-fiction créé par J. J. Abrams.

L’annulation de la nouvelle série télévisée Demimonde pour HBO intervient après des semaines de discussions avec le réalisateur J. J. Abrams, sa société de production Bad Robot et Warner Bros Television sur le budget à valider. Les studios impliqués dans le projet, Warner Bros Television et HBO, ont tenté de réduire les coûts, mais Bad Robot a maintenu sa proposition de budget, qui serait de l’ordre de 200 millions de dollars, et n’a pas accepté de la revoir à la baisse.

‘Demimonde’ on the Bubble as Warner Bros. Discovery Puts Pressure on J.J. Abrams https://t.co/cVr03Gwmec — The Hollywood Reporter (@THR) May 25, 2022

Les dernières étapes des discussions sur Demimonde se sont déroulées dans le contexte d’une réévaluation plus large de l’accord massif que Bad Robot a conclu avec Warner Bros pour les films, la télévision, les jeux et le contenu numérique, car la nouvelle entité Warner Bros Discovery examine minutieusement chaque aspect des actifs qu’elle a repris lors de la fusion en avril dernier.

Annulé chez HBO, Demimonde de J.J. Abrams pourrait rebondir ailleurs

Ecrite, produite et réalisée par J. J. Abrams, Demimonde, sa première création télévisuelle en solo depuis Alias, devait mettre en scène Danielle Deadwyler dans le rôle d’Olive Reed, arrachée à son mari et à sa fille lors d’un accident scientifique brutal. Elle est obligée de démêler une conspiration pour retrouver sa famille, désormais perdue dans un autre monde sombre et lointain.

Kira Snyder, Rand Ravich et Far Shariat ont été les showrunners. Ils ont assuré la production exécutive avec J. J. Abrams et Ben Stephenson de Bad Robot. Rachel Rusch Rich était co-productrice exécutive. L’été dernier, HBO avait refuser une autre série de Bad Robot, la série dérivée de The Shining, Overlook. Le projet a depuis été mis en place chez Netflix. On ne sait pas encore si Demimonde sera proposé à d’autres plateformes.