Dell Trade-In : une offre limitée concernant l’achat et le recyclage d’ordinateurs portables

Le programme Trade-In du constructeur américain Dell est une initiative pour promouvoir l'écologie en offrant une seconde vie à de vieux PC tout en économisant jusqu'à 200 euros sur l'achat d'un Alienware ou un XPS.

Lors de l’achat d’un ordinateur XPS ou Alienware éligible au programme Dell Trade-In, les consommateurs peuvent se voir rembourser entre 150 et 200 euros à condition de recycler un ancien ordinateur portable muni d’un processeur Intel de 5ème génération (ou version ultérieure), d’un processeur i3, i5 ou i7, d’un processeur AMD Ryzen 3, 5 ou 7, ou de tout autre processeur, à condition que l’ordinateur portable ait moins de six ans (calculé à partir de la date fabrication indiquée par le fabricant) ; en parfait état de fonctionnement et non endommagé (usure raisonnable ou défectuosités mineures, par ex. une unique touche manquante ou des défectuosités similaires sont acceptables) ; muni de son câble d’alimentation et de sa batterie (permettant à l’appareil de fonctionner par ses propres moyens pendant au moins 15 minutes) et de tout autre accessoire permettant la mise en marche de l’appareil en question ainsi que sans aucun dommage sur l’écran (notamment aucune fissure) ou sur l’ordinateur portable en général, à l’exception d’une usure raisonnable.

Le Dell Trade-In en quatre étapes

Achetez un ordinateur portable XPS ou Alienware pendant les dates de validité de la promotion (valable jusqu’au 30 avril prochain à 23h59)

Soumettez votre demande de remboursement dans les 30 jours suivant la date de votre achat

Renvoyez votre ancien ordinateur portable de moins de 6 ans dans les 30 jours suivant l’approbation

Recevez votre remboursement directement sur votre compte bancaire dans les 30 jours suivant la validation de votre demande (recyclez et donnez à l’association caritative Camara Education)

L’engagement de Dell pour la durabilité et l’économie circulaire : “Nous reconnaissons que l’ancienne économie dans laquelle les produits usagés sont envoyés à la décharge, n’est pas viable. Nous soutenons donc la transition vers l’économie circulaire, via la réutilisation et le recyclage, en vue de garantir un avenir meilleur et plus vert. De cette manière, nous pouvons tirer le meilleur parti de nos précieuses ressources. En prenant part à notre programme, vous ne vous contentez pas de recevoir une récompense en remboursement, vous aidez également à protéger l’environnement. Votre ancien ordinateur portable sera recyclé et réutilisé pour créer de nouvelles technologies, réduisant par là même notre production de déchets.“