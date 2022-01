Dell Polaris, un concept de eGPU compatible avec les GPU pleine taille et à refroidissement liquide

Dell dévoile un concept de eGPU très intéressant. Polaris peut accueillir un GPU de 16 pouces et le refroidir en liquide.

Jouer sur un ordinateur n’est pas souvent pas la solution idéale – à moins d’avoir un ordinateur portable dédié au gaming, bien évidemment -. En effet, les ordinateurs portables sont pensés et conçus pour être portables, ce qui signifie que l’accent a été mis sur la taille et le poids de la machine et non pas sur la gestion de la dissipation thermique, par exemple, qui ne pose aucun souci aux ordinateurs fixes grâce à leur grande taille et la présence, souvent, de nombreux ventilateurs.

La taille réduite d’un ordinateur portable impose aussi de réduire la taille de certains composants internes, comme le GPU. Cela étant dit, si vous travaillez principalement avec un ordinateur portable, mais que vous voulez avoir certains avantages d’un fixe, que ce soit pour jouer ou non, alors le concept Polaris de Dell pourrait vous intéresser. Il s’agit d’une solution de eGPU très complète. Présentation.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, les eGPU sont des GPU externes qui viennent se connecter aux ordinateurs portables (ou même fixes, parfois), pour bénéficier de performances graphiques améliorées. Avec le Polaris, Dell affirme qu’il est possible de caser un GPU de 16 pouces et l’ensemble peut être refroidi comme il se doit en utilisant la solution de refroidissement liquide de Dell Cryo-Tech 240 mm.

Polaris peut accueillir un GPU de 16 pouces et le refroidir en liquide

Ce n’est pas la première fois que Dell tente de créer son propre eGPU, mais contrairement à l’Alienware Graphics Amplifier, le Polaris utilise une connexion Thunderbolt 4 pour être compatible avec davantage de machines encore. Le système sert aussi de concentrateur puisqu’il dispose de ports USB-A et USB-C et peut prendre en charge les connexions Ethernet 2,5 Gbps.

Voilà qui est très intéressant sur le papier, mais dans la mesure où il ne s’agit que d’un concept, nul ne sait si Dell a l’intention de commercialiser un tel produit. Espérons que ce sera le cas ! À suivre !