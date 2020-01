Alienware dévoile la Concept UFO, un PC portable qui s’inspire de la Nintendo Switch

Ni vraiment ordinateur de bureau, ni vraiment ordinateur portable, le Concept UFO se rapproche plus d'une console portable — même s'il fonctionne sous Windows 10. Même si la machine n'en est qu'à ses débuts, sa proposition est intéressante à plus d'un titre.

Alors que le mois de décembre a permis d’en savoir plus sur la Xbox Series X, notamment son design monolithique, et que Sony révélait il y a peu le logo de la PS5, toutes les têtes sont aujourd’hui tournées vers un challenger inattendu : Dell. Avec sa filiale Alienware, le fabricant surtout connu pour ses équipements professionnels et grand public présente le Concept UFO, une sorte d’hybride entre un PC et une console portable. Tirant sans aucun doute son inspiration de la Nintendo Switch, tant dans la forme que dans l’esprit (emporter ses jeux partout) le machine est passée entre toutes les mains de la presse spécialisée américaine. Si celle-ci reste divisée sur le design, les performances ont l’air d’être à la hauteur de leurs (nouvelles) attentes. Alienware n’avait pas communiqué en amont sur l’UFO, et ne dévoile toujours pas trop d’informations.

Ce que l’on sait aujourd’hui

Ce qui est certain à ce jour est qu’on a devant les yeux une tablette avec un écran d’une diagonale de 8 pouces pouvant afficher les jeux dans une résolution allant jusqu’à 1200p. Les différents journalistes qui l’on eut entre les mains (Engadget, The Verge) évoquent un framerate proche de 60 et ne déplorent pas la résolution ; en effet le 4K aurait peu de sens avec l’écran si près des yeux. Pesant 900 grammes et étant cependant assez large, elle pourrait profiter d’une petite cure de minceur, notamment lorsque les manettes sont installées.

Personne ne l’a demandé, mais elle est là

Le simple fait pour Dell d’avoir réussi à construire un ordinateur de jeu aussi performant force l’admiration. Tournant sous Windows 10, il serait totalement possible d’y installer Steam, Epic Games ou GOG pour jouer à des jeux en déplacement sans plus sacrifier le divertissement. Tout reposera cependant sur la batterie, la machine devant être particulièrement gourmande. Comme la Switch, il est possible d’utiliser la console sur un écran externe, simplement en branchant un câble USB-C sur le haut de l’appareil. À ce moment-là, il suffit de regrouper les deux manettes sur une partie centrale (plutôt massive pour l’instant) pour en profiter à distance. Bien plus fonctionnel que les concept car exposés au CES, la console hybride pourrait bien un jour se retrouver sur le marché.