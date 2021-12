Dell Concept Luna, pour des ordinateurs portables plus faciles à réparer et à recycler

Dell dévoile son Concept Luna, un ordinateur portable plus facile à réparer et à recycler, un projet qui regorge d'idées très intéressantes.

Lorsqu’une entreprise développe un produit, quel qu’il soit, la chose la plus importante est que le résultat final fonctionne et fonctionne de la manière dont il est censé fonctionné. Cependant, parfois, pour diminuer le temps et les coûts, certaines entreprises ne pensent pas nécessairement à l’agencement interne des composants, par exemple, tant que le produit final est opérationnel, si l’on peut dire. C’est aujourd’hui une critique qui revient très souvent. Dell veut faire mieux. Son Concept Luna donne de nombreuses pistes.

En effet, dès lors qu’il est question de réparer ou de recycler certains composants, cela peut devenir un vrai cauchemar. C’est une situation à laquelle Dell veut tenter de répondre avec son Concept Luna. Ce projet, mené en collaboration avec Intel, avait pour but de concevoir un concept d’ordinateur portable qui serait non seulement plus facile à réparer, mais aussi plus facile à recycler, ce qui est un aspect très important dans le monde qui est le nôtre aujourd’hui.

Un projet qui regorge d’idées très intéressantes

Pour aller au bout de son idée, Dell a réimaginé la carte-mère du portable, elle est désormais 75 % plus petite et utilise 20 % de composants en moins. Elle est aussi plus proche du châssis, ce qui lui permet de mieux se refroidir et, dans le même temps, d’être plus éloignée des batteries, pour un meilleur refroidissement passif, ce qui, à son tour, permet potentiellement de ne plus avoir besoin de ventilateurs.

Dell et Intel ont aussi imaginé comment le châssis de l’ordinateur pourrait être bâti en aluminium grâce à la puissance de l’eau et une construction estampée. Le nombre de vis a par ailleurs été réduit, pour faciliter au maximum l’accès aux composants internes. L’entreprise suggère aussi que le PCB pourrait être réalisé avec des matériaux d’origine plus naturelle et une colle polymère soluble dans l’eau vient rendre plus simple l’enlèvement des composants sans les endommager.

Sur le papier, ce Concept Luna de Dell est très intéressant et très prometteur, mais il ne s’agit là que d’un concept. Rien ne nous dit que Dell a l’intention d’en faire un produit commercialisable. Espérons en tous les cas que toutes ces idées inspirent d’autres fabricants à l’avenir. Qui sait, peut-être aura-t-on droit dans les prochaines années à des ordinateurs portables de ce genre. À suivre !