Déjà un premier aperçu de l’iPhone 13 Pro Max ?

Dans quelques mois, Apple présentera sa nouvelle génération d'iPhone, l'iPhone 13. Les rumeurs vont déjà bon train. Voici aujourd'hui ce qui pourrait être un premier aperçu du modèle le plus haut de gamme, l'iPhone 13 Pro Max.

Comme à l’accoutumée, la firme de Cupertino devrait dévoiler sa nouvelle génération d’iPhone à l’automne prochain. De nombreuses rumeurs circulent déjà concernant cette nouvelle gamme. Et voici même aujourd’hui ce qui pourrait être le tout premier aperçu d’un modèle très attendu, l’iPhone 13 Pro Max.

Un premier aperçu de l’iPhone 13 Pro Max ?

Dans quelques mois, Apple devrait donc officialiser ses tous nouveaux iPhone. Des appareils que la presse spécialisée a décidé – sans trop prendre de risques – de baptiser iPhone 13. Comme le géant américain en a l’habitude depuis quelques années, plusieurs modèles devraient être proposés, dont un iPhone 13 Pro Max, la variante la plus haut de gamme, ce qu’Apple a de mieux à proposer. Mais à quoi pourrait ressembler cet appareil ?

Unbox Therapy a pu mettre la main sur un exemplaire factice

L’équipe de Unbox Therapy a, semble-t-il, pu mettre la main sur un exemplaire factice de cet iPhone 13 Pro Max, un exemplaire très, très bien fait, il faut bien le reconnaitre. En ce qui concerne le design, l’iPhone 13 Pro Max ne serait pas très différent de son prédécesseur, tout du moins au premier regard.

Cependant, si l’on s’y intéresse de près, on pourra remarquer un certain nombre de légers changements, notamment au niveau des caméras à l’arrière, qui semblent un peu plus imposantes que celles de l’iPhone 12 Pro Max. Nous avons par ailleurs eu vent de rumeurs laissant entendre des lentilles offrant une ouverture plus importante, ce qui permettrait à l’appareil de mieux se comporter encore en faible luminosité.

Sur la face avant, il semblerait que le haut-parleur ait été déplacé légèrement plus proche du bord de l’appareil. Bien que cet exemplaire ne s’allume pas, en pleine lumière, on peut aussi se rendre compte que la taille de l’encoche semble réduite par rapport à celle de l’iPhone 12. Là encore, plusieurs rumeurs ont déjà évoqué ce point ces derniers mois.

Cela étant dit, il ne s’agit ici que d’un exemplaire factice. Impossible de savoir à quel point il est proche du modèle final décidé par Apple. On prendra donc cette information comme une simple rumeur mais il s’agit très certainement bien là de l’aperçu le plus proche que nous ayons à ce jour de l’iPhone 13.