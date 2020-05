Déjà quelques détails concernant le module photo de l’iPhone 13 ?

L’iPhone 12 n’a pas encore été officialisé. Il pourrait l’être plus tard qu’à l’accoutumée, en Novembre, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Aujourd’hui, si l’on en croit un tweet de @choco_bit, ce n’est pas l’iPhone 12 qui fait parler de lui mais le futur iPhone 13, celui de 2021. Et pour être plus précis, il s’agit du module photo du smartphone.

Selon le tweet en question, Apple pourrait décider de lancer son iPhone 2021 avec pas moins de quatre capteurs à l’arrière. Le principal disposerait de 64 MP avec un zoom numérique 6X. Un autre de 40 MP avec zoom optique 3-5X, une optique 64 MP anamorphique (le plus souvent utilisée pour la réalisation de film) et pour finir une lentille ultra wide de 40 MP. @choco_bit croit aussi savoir que le smartphone disposera d’un capteur LiDAR 4.0.

Nous avons déjà eu plusieurs rumeurs évoquant l’arrivée d’un capteur LiDAR dans l’iPhone 12, à sortir cette année. Ce capteur avait fait ses débuts avec le dernier modèle en date d’iPad Pro lancé un peu plus tôt cette année. Il doit permettre d’améliorer les capacités de l’iPhone en terme de réalité augmentée en offrant notamment une meilleure perception de son environnement proche pour mieux évaluer les différents éléments autour de l’utilisateur. Il va sans dire que pour l’heure, cette information n’est qu’une vague rumeur, au mieux. Mais il y a de grandes chances, comme tous les ans finalement, que Apple améliorer le module photo de son iPhone. Il se murmure aussi que l’appareil pourrait décider de se séparer des ports physiques. À suivre ! Attendons déjà de voir ce que l’iPhone 12 a à offrir. Rendez-vous pour cela dans quelques mois.

The supposed layout, but this early on could mean nothing for 13 series final design so take with 🧂 pic.twitter.com/9JKsVPELGQ

— Fudge (@choco_bit) May 27, 2020