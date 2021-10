Déguisements de Squid Game disponibles pour Halloween

Halloween est dans quelques jours. Squid Game est la série du moment sur Netflix. Vous avez fait le lien ?

Difficile ces derniers jours de passer à côté du phénomène Squid Game. La série sud-coréenne de Netflix cartonne depuis qu’elle est disponible, c’est-à-dire le 17 septembre dernier. Le simple fait de mentionner qu’elle a dépassé Lupin et La Casa de Papel suffit à donner une idée assez précise de son succès.

Et pour faire un parallèle avec la série espagnole que nous venons de citer, les costumes de certains des protagonistes de Squid Game sont assez proches dans leur esthétique et couleur.

Un déguisement Squid Game pour Halloween

Pourquoi ne pas profiter d’Halloween à la fin du mois d’octobre pour épater (ou terrifier, c’est selon) vos amis avec ce qui fait l’une des caractéristiques de cette série, à savoir les vêtements des personnages ? Halloween est la fête parfaite pour partager votre attrait pour la violence et la perversité totalement assumée du scénario.

Et vous avez le choix. Ainsi, pourquoi ne pas craquer pour le déguisement rouge et le masque si caractéristique des soldats chargés du bon déroulement des jeux ? Vous pouvez préférer le survêtement vert unisexe porté par les 456 joueurs, avec son numéro unique. Le masque noir et très géométrique du grand arbitre des jeux est aussi disponible, bien entendu.