Deezer vous laisse désormais choisir le pays pour écouter musique et podcasts

Nombre de services web sont aujourd'hui grandement basés sur la localisation de leurs utilisateurs. Le contenu, notamment, peut varier selon que vous soyez dans un pays ou un autre. Aujourd'hui, Deezer ajoute une fonctionnalité très sympathique.

Avec la crise sanitaire actuelle due au Covid-19, les voyages ne sont pas vraiment une bonne idée. Mais si vous êtes abonné(e) à Deezer, sachez que le service de streaming musical vous offre aujourd’hui une solution pour découvrir la musique, les podcasts et plus généralement la culture d’un autre pays. En effet, la plate-forme vient d’introduire une fonction permettant de choisir le pays à loisir.

Deezer ajoute un sélecteur de pays à ses paramètres

Ainsi, il devient possible de se voir recommander du contenu “localisé”. Deezer voit cette fonctionnalité comme le moyen parfait pour les expatriés de se reconnecter avec la scène musicale de leur pays. Cela permet aussi à celles et ceux qui souhaiteraient explorer une nouvelle culture musical de le faire facilement, sans devoir utiliser un VPN ou devoir voyager, avec tous les risques que cela représente actuellement à cause de la pandémie de Covid-19.

Pour profiter des recommandations du pays de votre choix

Lorsque vous changez de pays via le sélecteur de pays dédié, la langue de l’application ne change pas. Autrement dit, vous n’aurez pas à craindre de vous retrouver perdu(e) dans l’interface. Outre des recommandations localisées pour la musique, les podcasts et les livres audio, vous pourrez aussi voir les événements locaux qui auront lieu bientôt dans le pays sélectionné. Pas mal, non ?

Pour choisir le pays que vous souhaitez découvrir, il suffit de se rendre dans les paramètres, de choisir “Sélection du pays” et de sélectionner le pays désiré parmi la longue liste de nations – 180 – dans lesquelles le service est disponible. La fonctionnalité est disponible sur la version web ainsi que les applications mobiles. Ce genre de fonctionnalité ne permettra probablement pas de combler le retard qu’accuse Deezer par rapport à un géant comme Spotify, mais si vous êtes déjà abonné(e), voilà une nouvelle option très intéressante, que vous soyez simplement curieux ou à l’étranger en manque de recommandations plus ciblées.