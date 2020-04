Deezer veut utiliser l’intelligence artificielle pour détecter les paroles explicites

Les plates-formes de streaming multiplient les fonctionnalités, pour attirer de nouveaux utilisateurs mais aussi pour simplifier leur fonctionnement. Aujourd'hui, Deezer annonce vouloir utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les paroles explicites.

Si vous écoutez de la musique, que ce soit sur CV ou via une plate-forme de streaming musical, vous êtes très certainement déjà tombé(e) sur une chanson ou un album estampillé “paroles explicites”. Cette indication signifie que les paroles prononcées peuvent ne pas être appropriée à un jeune public. Ces macarons sont soit suggérés par la maison de disque, soit par l’artiste lui-même ou par un humain qui doit écouter ou lire les paroles pour procéder à la classification. Les technologies modernes, comme l’intelligence artificielle, peuvent aider. Deezer l’a bien compris.

Deezer utilise l’intelligence artificielle pour détecter les paroles explicites

C’est un travail long et fastidieux que de compulser les paroles des chansons. Et le résultat n’est pas nécessairement efficace. Deezer veut simplifier le processus et annonce avoir testé avec succès l’utilisation de l’intelligence artificielle pour déterminer si un titre contient ou non des paroles explicites. Mais l’approche mise en place par la plate-forme française de streaming musical est assez différente de ce que vous pourriez imaginer. Si vous connaissez les grands principes de l’utilisation de l’intelligence artificielle, vous vous dites probablement qu’un modèle d’IA a été entraîné par les développeurs de Deezer via un grand nombre de mots et phrases déclarés comme explicites. L’IA écouterait ensuite les chansons pour identifier ses mots et phrases.

Un algorithme très prometteur mais pas encore finalisé

Selon Deezer, une telle approche rendrait difficile l’explication de la classification. Ce qui est pourtant une donnée importante. Ainsi donc, la plate-forme a opté pour ce qu’elle appelle une approche modulaire. L’algorithme va tout d’abord séparer la piste vocale du reste de la chanson et la faire ensuite passer à travers un dictionnaire de mots et expressions explicites bien connus avant de décider si oui ou non la chanson nécessite un label explicite. Selon Deezer, cet algorithme offre des résultats prometteurs mais il n’est pas encore prêt à être utilisé de manière totalement autonome. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’est pas utile dès à présent. C’est une aide appréciable à la décision humaine. Le système actuel permet de faire un premier tri avant qu’un employé procède à une analyse manuelle pour prendre la décision finale.