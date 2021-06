Deezer : les utilisateurs sont de grands adeptes des jeux vidéo

La plateforme de streaming musical Deezer dévoile une infographie dédiée au secteur du jeu vidéo.

A la suite d’une étude rassemblant les données de Global Web Index, Médiamétrie, Baromusic et L’Essentiel du Jeu Vidéo par le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL), la régie publicitaire de Deezer a constaté que les utilisateurs du service de streaming musical sont de grands adeptes des jeux vidéo, dont la majorité sont des hardcore gamers : “En 2020, l’industrie du jeu vidéo a connu des performances historiques (5,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 11,3% de croissance en un an). Il y a, à présent, autant de joueurs que de téléspectateurs dans le monde. Mais pas de jeux vidéo sans musique ! Il était donc temps d’en savoir plus sur les habitudes de nos utilisateurs dans ce domaine.”

L’infographie jeu vidéo de Deezer