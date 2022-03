DeepWell Digital Therapeutics : le premier éditeur et développeur de jeux enrichis par la science médicale

Des vétérans de l'industrie vidéoludique s'associent avec des experts en médecine pour exploiter le pouvoir thérapeutique du divertissement interactif.

Avec pour mission de répondre aux problèmes de santé publique urgents associés aux troubles psychiatriques (largement exacerbés par la pandémie de COVID-19) et à la nécessité d’étendre la disponibilité de dispositifs thérapeutiques de santé numérique pour y remédier, DeepWell Digital Therapeutics s’engage à développer, financer et commercialiser des jeux qui sont à la fois hautement divertissants et thérapeutiques. La nouvelle société américaine travaille avec des créateurs indépendants du monde entier afin de publier de nouveaux titres en tous genres et disponibles sur toutes les plateformes. Leur but est de rendre accessibles leurs technologies axées sur la recherche pour aider les développeurs à concevoir et à donner un nouveau sens à des jeux afin d’amplifier leur valeur thérapeutique.

DeepWell is the creation of Devolver Digital Co-Founder Mike Wilson and Ryan Douglas, the Founder and former CEO of international medical device company Nextern. To learn more about who we are and what we do, check out our site at https://t.co/TcAr8EfZwe pic.twitter.com/dfktAOza2Z — DeepWell DTx (@deepwelldtx) March 15, 2022

“Les jeux vidéo sont souvent sévèrement jugés, parce qu’on leur attribue des impacts négatifs sur l’esprit et le corps“, a déclaré Mike Wilson, le cofondateur de DeepWell Digital Therapeutics. “Mais les scientifiques qui étudient les jeux vidéo et les développeurs qui les conçoivent au plus haut niveau savent déjà qu’il s’agit en fait du contraire. Nous associons le divertissement et la science médicale en se basant sur les bienfaits que peuvent avoir les jeux vidéo. En effet, grâce à la distribution numérique mondiale, les jeux constituent un outil important pour rendre le traitement médical abordable et accessible. De plus, avec des jeux véritablement amusants, les patients et les joueurs continueront de vouloir profiter de ces bienfaits. Bientôt, certains des meilleurs jeux vidéo au monde seront reconnus à leur juste valeur, à savoir une forme de médecine puissante, et les concepteurs de jeux façonneront une nouvelle discipline pouvant toucher le plus grand nombre“. Ryan Douglas, qui a supervisé la conception et le lancement de plus de 20 dispositifs médicaux approuvés par l’Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), ajoute : “Afin de produire des jeux avec de réels résultats, nous avons décidé que le premier objectif de DeepWell serait d’offrir un gameplay captivant. En effet, sans engagement de la part des joueurs, il n’y a aucune chance de traiter quoi que ce soit. Avec notre équipe de développeurs de classe internationale soutenue par des scientifiques et des professionnels de la santé de pointe, nous concevons et donnons un nouveau sens à des jeux de pur divertissement, mais qui sont également imprégnés d’une puissance thérapeutique numérique qui s’aligne sur nos mécanismes de récompenses neurologiques. C’est un moment révolutionnaire qui réunira les jeux vidéo et la médecine d’une manière totalement inédite, en donnant la priorité au niveau d’engagement des patients, ce qu’une partie de la médecine moderne n’a pas su mettre à profit.”

Des jeux thérapeutiques en 2023 avec DeepWell Digital Therapeutics

Plus d’une quarantaine de créateurs, concepteurs de jeux, scientifiques et chercheurs médicaux, parmi les meilleurs de leur domaine, se démènent pour que de nombreux jeux puissent prendre en charge les processus techniques et les systèmes brevetés de DeepWell Digital Therapeutics.