Deep Silver reforme Free Radical Design pour développer un nouveau TimeSplitters

Le studio britannique Free Radical Design fait son retour au sein de l'industrie vidéoludique avec les vétérans Steve Ellis et David Doak.

A l’origine des licences TimeSplitters, Second Sight et Haze, Free Radical Design fut renommé en Crytek UK en 2009 après un rachat à cause d’un redressement judiciaire, devenu ensuite une cessation d’activité, et la perte de 70% de ses effectifs. En 2014, la branche anglaise de Crytek deviendra Dambuster Studios sous la coupe de Deep Silver suite à l’acquisition de la licence Homefront par Koch Media. Celui-ci s’occupe actuellement du développement de l’arlésienne Dead Island 2. Le nouveau Free Radical Design est de nouveau basé à Nottingham et se concentre actuellement sur la construction du studio ainsi que le recrutement de talentueux développeurs avant de passer au développement.

A new Deep Silver Studio is coming – Free Radical Design pic.twitter.com/N5qTTcZfsW — Official Deep Silver (@deepsilver) May 20, 2021

“C’est ce style unique qui a valu à la série TimeSplitters un public nombreux et passionné qui sera, sans aucun doute, enthousiasmé par la création du dernier studio de Deep Silver et qui sera impatient d’en apprendre davantage au fur et à mesure de l’évolution de la franchise“, a déclaré Paul Nicholls, directeur mondial de la marque et du marketing de Deep Silver. “Pouvoir enfin confirmer que le studio est de retour et que nous avons un plan pour le prochain jeu TimeSplitters est incroyable“, a déclaré Steve Ellis, directeur du développement chez Free Radical Design. “Bien que nous ne puissions rien vous dire de plus pour le moment, nous sommes impatients de partager des informations à l’avenir.“