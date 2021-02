Deck13 Interactive va s’étendre à Montréal

Moins d'un an après son rachat par Focus Home Interactive, le studio allemand Deck13 ouvre une filiale au Canada pour soutenir le développement d'un nouveau projet ambitieux.

Basés à Francfort-sur-le-Main en Allemagne, les créateurs de Lords of the Fallen et The Surge annoncent la création d’un studio satellite à Montréal pour renforcer ses effectifs dans le but de co-créer un jeu à fort potentiel prévu dans le monde entier en 2022 : “La ville est un formidable vivier de talents créatifs et un catalyseur d’innovations technologiques. Ouvrir une filiale au Canada est une suite logique dans l’histoire et le développement interne de notre studio. Deck13 Studio Montréal nous permettra de renforcer nos connaissances et d’intégrer de nouvelles visions, cultures et savoir-faire afin de passer au niveau supérieur.”

How ya doin', Canada? 🇨🇦 It's official, we opened a subsidiary studio. Say hello to "Deck13 Montreal"! 👋https://t.co/i9YlCXHWS4 — Deck13 (@Deck13_de) February 8, 2021

De Francfort à Montréal, Deck13 Interactive s’agrandit

Fier de sa contribution à hauteur de 1,2 million d’euros dans le chiffre d’affaires de l’éditeur français, Christophe Nobileau, président du directoire de Focus Home Interactive, rajoute : “La création d’un studio au Canada est une étape clé dans notre volonté de développer la marque Focus tout en soutenant nos studios et partenaires dans leurs croissances et leurs ambitions. Nous sommes ravis que cette étape ait été franchie via le studio Deck13, partenaire historique et désormais partie intégrante de notre ambitieux projet. Cette filiale est le symbole de notre volonté d’intégrer de nouveaux talents et compétences, et démontre notre exigence et notre détermination à toujours rechercher la qualité et l’innovation qui nous permettront d’offrir des expériences de jeu uniques aux joueurs.“