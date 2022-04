Débranchez vos appareils pour réduire votre facture d’électricité

Avec toujours davantage d'équipement électrique et/ou électronique, nos foyers consomment beaucoup d'électricité. Il convient de contrôler cette consommation. Voici quelques astuces.

Si vous n’utilisez pas certains appareils de votre foyer constamment, il peut être avantageux de les débrancher. Vous économiserez ainsi de l’électricité et de l’argent. Même si les appareils sont éteints, certaines fonctionnalités peuvent rester actives s’ils sont encore branchés. Les débrancher permet d’empêcher que de l’énergie soit utilisée et que votre facture ne s’alourdisse. Mais combien peut-on ainsi économiser ? Ces économies sont-elles seulement significatives ? Cela vaut-il le coup de s’ennuyer à brancher et débrancher les appareils ?

Pourquoi débrancher ses appareils permet d’économiser de l’argent ?

Cela peut sembler contre-intuitif de débrancher des appareils. Après tout, s’ils sont éteints, pourquoi consommeraient-ils encore de l’électricité ?

Le fait est que les appareils utilisent toujours de l’énergie même lorsqu’ils sont éteints s’ils sont branchés. Parmi les pires élèves en la matière, on citera :

les appareils qui ont des lumières pour indiquer leur statut,

les ordinateurs qui sont simplement en mode veille,

les chargeurs qui consomment même lorsque aucun appareil n’est branché,

les boîtiers media et autres consoles qui consomment, pour gérer les mises à jour en arrière-plan, par exemple,

les téléphones avec des écrans utilisés même lorsque pas actifs, comme les téléphones sans fil,

les appareils connectés, quels qu’ils soient, avec des écrans always-on, une connectivité internet et des contrôles électroniques.

L’énergie utilisée par ces appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés est souvent appelée consommation en veille, mais on lui prête souvent bien d’autres noms.

Économiser de l’argent en contrôlant la consommation en veille

La consommation en veille représente entre 5 et 10 % de la consommation totale d’un foyer. Débrancher les appareils permettrait d’économiser jusqu’à 100 € par an.

Cela étant dit, cette somme dépend du nombre d’appareils et de vos habitudes. Selon une étude du Natural Resources Defense Council (NRDC), réduire la charge sur nos appareils always-on pourrait faire économiser jusqu’à 8 milliards de dollars par an aux Américains et faire diminuer la consommation électrique de 64 milliards de kilowatt-heure par an. Et cela a aussi des avantages environnementaux, comme empêcher 44 millions de tonnes de dioxyde de carbone. Le NRDC estime le coût des appareils alway-on jusqu’à 165 $ par foyer et par an en moyenne.

Comment contrôler la consommation en veille

La première étape est, bien sûr, de débrancher ce que vous n’utilisez pas souvent. Par exemple, un téléviseur et une set-top box dans une chambre d’invité ou un lecteur – CD, Blu-ray, etc -. Lorsque vous débranchez l’appareil, prenez aussi l’habitude de débrancher le chargeur, s’il en a un.

Cependant, débrancher et rebrancher peut vite devenir fastidieux, d’autant plus si vos appareils ne sont pas très faciles d’accès. Dans ces cas-là, vous pouvez investir dans des prises multiples avec interrupteur. Ainsi, il suffit de basculer l’interrupteur pour couper l’alimentation de plusieurs appareils en même temps. Vous pouvez aussi utiliser des prises intelligentes pour gérer de manière connectée l’alimentation d’un appareil. Vous pourrez ainsi couper l’alimentation de votre TV automatiquement au beau milieu de la nuit.

Et avant d’acheter de nouveaux produits, renseignez-vous quant à leur consommation en veille.

Pour aller plus loin

Nos factures d’électricité n’en finissent plus d’augmenter, il est crucial de limiter sa consommation. Par exemple, en plus de débrancher certains appareils, vous pouvez faire attention à bien éteindre vos éclairages. La température intérieure de votre logement a aussi un grand rôle à jouer.