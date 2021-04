Deathloop : un nouveau retard est annoncé

La sortie de Deathloop sur PS5 et PC se voit encore repoussée de plusieurs mois pour offrir aux joueurs un AAA next-gen de qualité.

Malgré une bonne organisation pour continuer le développement en télétravail suite à la crise sanitaire, Dinga Bakaba (game director) et Sebastien Mitton (art director) d’Arkane Studios Lyon ont décidé de repousser Deathloop au 14 septembre prochain : “Nous nous engageons à assurer la qualité et à préserver les ambitions de notre équipe pour Deathloop tout en veillant à la santé et à la sécurité de tous les membres de notre équipe. Nous allons utiliser ce temps supplémentaire pour atteindre notre objectif, à savoir créer une expérience de jeu amusante, élégante et stimulante. Nous nous excusons pour cette attente prolongée et vous remercions tous pour votre passion et votre enthousiasme. C’est le carburant qui alimente notre créativité et notre travail acharné.”

“Murder Puzzle” ou Cluedo pour définir Deathloop ?

Dans une interview accordée à nos confrères de chez ActuGaming, les deux membres clés de la filiale de l’éditeur américain Bethesda ont tenté de résumer Deathloop en quelques mots, une tâche visiblement difficile pour des esprits créatifs comme eux : “Comment on dit en français… J’ai un terme bien précis en anglais mais… je bloque sur le murder puzzle ! (…) Moi j’en ai un ! (…) Il va parler de Columbo ! (…) Eh oui ! (…) Mais parfois on disait Cluedo aussi… Bon je vais le prendre sous un autre angle. Deathloop, c’est un jeu d’action à la première personne où on joue un personnage qui s’appelle Colt, qui est enfermé dans une boucle temporelle et qui doit assassiner huit cibles pour en sortir (…) Du coup, j’allais dire que c’est un genre de Cluedo où c’est Columbo l’assassin ! (…) Mais on bute sur ce terme de murder puzzle parce que c’est comme si tu prenais un bouquin de Hercule Poirot ou de Sherlock Holmes, ou encore un épisode de Columbo. L’enquêteur arrive, et il y a un meurtre impossible comme le Mystère de la chambre jaune. Le but est de savoir comment l’impossible a été possible. Là, c’est un petit peu l’inverse car nous sommes l’assassin et nous sommes devant un assassinat impossible à effectuer, et on va devoir faire toute une enquête pour comprendre comment réussir. On dit que c’est impossible car on a une boucle temporelle : quatre périodes de la journée, on va choisir l’un des quatre districts le matin, et une fois qu’on est là, on prend le temps de faire ce qu’on a à faire. Le midi, on va aller à un autre district ou refaire le même que le matin, et ainsi de suite quatre fois jusqu’à arriver à la fin de la journée et ça, en boucle. Vu que les cibles sont réparties, il n’y en aucune au même endroit. Cependant, comme nous sommes dans une boucle temporelle, on va pouvoir trouver toutes les possibilités et les vulnérabilités de nos cibles.“