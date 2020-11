Deathloop précise sa sortie sur PS5 et PC

Dévoilée par erreur sur le PlayStation Store, la nouvelle date de sortie de Deathloop est officiellement confirmée par Arkane Studios Lyon.

Repoussé de plusieurs mois alors qu’une sortie était planifiée pour cette fin d’année, Deathloop voit sa période de lancement passer d’un vague printemps 2021 à un très précis 21 mai 2021. FPS immersif aux expériences visuelles et sensorielles inédites, cette nouvelle licence veut brouiller la frontière entre le jeu solo et le multijoueur : “L’accent est porté sur la campagne et l’histoire. Vous avez le choix entre une campagne dans laquelle Julianna est uniquement contrôlée par l’ordinateur et le mode que nous vous recommandons, qui n’est autre qu’un mélange de personnages contrôlés par l’ordinateur et de joueurs aléatoires. Vous pourrez ainsi prendre la pleine mesure de l’imprévisibilité et du chaos dont Julianna est capable.”

Deathloop et ses différentes éditions

Les joueurs peuvent désormais précommander l’édition standard ou l’édition deluxe de Deathloop pour recevoir les objets suivants dès la sortie du jeu :

Bonus de précommande

Apparence de personnage “Aviateur des Tempêtes” pour Colt

Une breloque (effet à équiper en jeu)

L’arme unique Machette du Protecteur royal inspirée de Dishonored – exclusivité PS5

Contenu de la Deluxe Edition

Inclut tous les bonus de précommande

Arme unique Tribunal Anti-nanti

Arme unique Canon .44 karat

Apparence de personnage “Trouble-Fête” pour Colt

Apparence de personnage “Femme fatale” pour Julianna

Bande originale du jeu

Deux breloques (effets à équiper en jeu)

L’arme unique Fossoyeur Transtar inspirée de Prey – exclusivité PS5

Deathloop, la durée de l’exclusivité temporaire est révélée

Prévu sur PS5 et PC, Deathloop sera exclusivement jouable sur la console de Sony pendant un an. Le rachat de Bethesda par Microsoft devant être finalisé d’ici début 2021, la Xbox Series X et la Xbox Series S accueilleront la grosse production des lyonnais d’Arkane seulement en 2022 sur le Xbox Game Pass.

Les habitants de l’île ne seront pas votre seul obstacle : “Dans l’histoire principale de Deathloop, vous incarnez Colt, qui pourchasse huit cibles à travers l’île pour éviter qu’une boucle infinie ne se répète. Pendant ce temps, un autre joueur peut rejoindre votre histoire de manière temporaire en tant que Julianna, un autre assassin chargé d’une tout autre mission : protéger la boucle en éliminant Colt. Évidemment, si vous vous sentez particulièrement fourbe, vous pouvez aussi endosser le rôle de Julianna, et faire irruption dans la partie d’un autre joueur de Blackreef pour y disputer une traque sans merci (la mécanique d’invasion multijoueur est entièrement facultative. Vous pouvez l’activer ou la désactiver à votre guise).“