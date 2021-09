Deathloop : la mort est un nouveau départ

Piégé sur l’île de Blackreef dans une boucle temporelle, tout en étant amnésique, le personnage Colt de Deathloop va devoir éliminer huit Visionnaires avec des assassinats parfaits en une seule journée avec l’aide de divers indices. Dans cette quête sous forme de puzzle mortel, il sera traqué sans relâche par Julianna qui a pour mission de protéger la boucle. Contrôlée par l’IA dans le mode solo sans connexion, celle-ci pourra être jouable et envahir une partie aléatoire via un mode multijoueur.

