Deathloop : Julianna et le mode Invasion

Lorsque que les joueurs incarnent Julianna Blake dans Deathloop, jouée par l’actrice Ozioma Akagha (Delilah, Runaways, Superior Donuts), dans le but de pourchasser Colt, ils gagnent divers succès comme survivre pendant plusieurs minutes, obtenir des tirs à la tête ou utiliser des combinaisons puissantes. Avec eux, ces derniers ont la possibilité de débloquer de nouvelles armes, pouvoirs, améliorations, objets et même des skins, notamment pour son fidèle ennemi, qui reflètent soit un aspect de la personnalité des personnages, soit un aspect de l’île de Blackreef.

.@OziomaAkagha on Julianna's dynamic and complicated relationship with Colt: "Because julianna is so all-knowing, I think it comes from wanting colt to be on her level so badly…and being impatient with the journey to get there." pic.twitter.com/V5h4jfEMBk

— DEATHLOOP (@deathloop) August 20, 2021