Deathloop est reporté au printemps 2021

Initialement prévu pour la fin de l'année sur PS5 et PC, Deathloop est repoussé de plusieurs mois.

En raison de la mise en place du télétravail durant la pandémie de coronavirus et de l’allongement des délais de productions, Deathloop ne paraîtra qu’au second trimestre 2021 : “Notre ambition pour Deathloop est de proposer un jeu emblématique de la griffe d’Arkane, un jeu qui vous emmènera dans un monde qui ne ressemble à aucun autre. Dans le même temps, la santé et la sécurité des équipes d’Arkane Lyon restent notre priorité. En nous adaptant au télétravail, il nous est apparu que la création d’un jeu répondant à nos ambitions pour Deathlopp et aux attentes des joueurs pour une véritable expérience next-gen nécessiterait plus de temps que la normale. Ce délai supplémentaire permettra à nos équipes de donner vie à l’univers de Deathloop avec toute la richesse, la profondeur et le fun qui caractérisent nos jeux. Nous savons que c’est la meilleure chose à faire pour Deathloop, mais nous partageons également votre déception et nous nous excusons pour cette attente supplémentaire. Merci pour votre soutien et votre passion. Vos retours positifs nous aident à poursuivre notre travail depuis nos foyers. Nous avons hâte de vous en dévoiler davantage au sujet de Deathloop, alors ne manquez pas notre prochaine annonce, prévue pour bientôt.”

Deathloop est censé être une exclusivité temporaire sur PS5 comme Ghostwire : Tokyo, mais l’éditeur américain Bethesda n’a jamais réellement communiqué sur la durée du deal avec Sony.

“Dans Deathloop, vous incarnez Colt, un homme aux prises avec un problème inédit. Chaque matin, vous vous réveillez sur la même plage, avec la même gueule de bois carabinée, plongé dans la même chasse à l’homme à travers l’île menée par les mêmes fêtards. Une seule solution s’offre à vous pour vous libérer de la boucle, de l’île et de cette tuerie incessante… abattre les huit personnes chargées du maintien de la boucle. Cette mission presque impossible, vous devrez l’accomplir avant minuit. Votre créativité sera donc votre meilleure alliée. Chaque jour qui se répète est l’occasion d’apprendre de nouvelles choses, de vous adapter et de résoudre l’énigme de Deathloop. Pour réussir, vous pouvez adopter la stratégie de votre choix. Vous pouvez affronter chaque boucle au rythme et dans l’ordre qui vous conviennent, en sélectionnant vos missions, vos cibles et vos phases d’exploration.“