Death Stranding : Norman Reedus annonce qu’une suite est en préparation

Norman Reedus l'annonce : une suite à Death Stranding est en préparation ! Mais il va falloir s'armer de patience.

Death Stranding est un jeu à nul autre pareil, un OVNI du jeu vidéo diront certains tant l’expérience proposée est diférente de ce que les jeux conventionnels ont à offrir. Certains l’ont adoré, d’auters l’ont détesté. Une chose est sûre : Death Stranding n’a laissé personne indifférent. Et une suite est en préparation.

Norman Reedus l’annonce : une suite à Death Stranding est en préparation !

Si vous suspectiez qu’une suite à Death Stranding était en préparation, alors vous avez vu juste. L’acteur principal Norman Reedus a déclaré à Leo dans une interview que le travail pour un deuxième jeu venait “tout juste de commencer”. L’acteur de The Walking Dead n’a évidemment livré aucun détail sur ce projet évidemment très attendu. Quoi qu’il en soit, il y a fort à parier que ce deuxième opus ne verra pas le jour avant longtemps, très longtemps. Norman Reedus précisait qu’il avait fallu “deux ou trois ans” rien que pour finaliser toute la capture de mouvement du premier jeu, et il ne faut pas s’attendre à ce que les choses aillent plus vite cette fois, quand on connait l’amour de Hideo Kojima pour les cinématiques plus ou moins longues.

Mais il va falloir s’armer de patience

Nos confrères de Engadget ont contacté Kojima Productions pour obtenir davantage d’informations sur le sujet. Dans tous les cas, il est facile de comprendre pourquoi le studio a donné son feu vert pour un second jeu Death Stranding. Le premier opus s’était écoulé à pas moins de 5 millions de copies en novembre 2019 et juillet 2021. Et ce chiffre date d’avant la sortie de la version Director’s Cut. Une suite aidera très certainement l’entreprise à rencontrer le succès, et ce, sans mentionner la réputation de Kojima depuis Konami.

Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que ce Death Stranding 2, quel que soit son titre officiel, sera un projet très, très attendu. À suivre !