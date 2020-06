Death Stranding : les configurations de la version PC se dévoilent

Kojima Productions révèle ses configurations recommandées pour Death Stranding sur PC.

Attendu pour le début de ce mois de juin sur PC via Steam et l’Epic Games Store, Death Stranding de Kojima Productions avait finalement été reporté pour le 14 juillet prochain. Cette version embarquera des contenus inédits et exclusifs en hommage à Half-Life, dont des missions crossover surréalistes dans l’univers de la licence de Valve. Les joueurs retrouveront notamment un visage familier qui, après avoir usurpé l’identité d’un employé de Bridges, confiera à Sam par email la mission de localiser et sécuriser des cubes compagnons à travers le monde. Répondre à ces demandes révélera le mystère derrière l’imposteur amical et récompensera Sam avec de nouveaux équipements et accessoires. Gordon Freeman devrait à n’en pas douter faire un caméo.

Death Stranding et ses configurations sur PC

Configuration minimum 30fps – 720p (1280×720)

Système : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-3470 ou AMD Ryzen 3 1200

Mémoire : 8 GB RAM

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1050 3 GB ou AMD Radeon RX 560 4 GB

DirectX : Version 12

Espace disque dur : 80 GB

Carton son : DirectX compatible

Configuration recommandée 30fps – 1080p (1920×1080)

Système : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-4460 ou AMD Ryzen 5 1400

Mémoire : 8 GB RAM

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4 GB ou AMD Radeon RX 570, 4 GB

DirectX : Version 12

Espace disque dur : 80 GB

Carton son : DirectX compatible

Configuration recommandée 60fps – 1080p (1920×1080)

Système : Windows 10

Processeur : Intel Core i7-3770 ou AMD Ryzen 5 1600

Mémoire : 8 GB RAM

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB ou AMD Radeon RX 590

DirectX : Version 12

Espace disque dur : 80 GB

Carton son : DirectX compatible

Un trailer pour la version PC de Death Stranding