Death Stranding : le portage sur PC arrivera un peu plus tôt que prévu

Kojima Productions annonce que la version PC de Death Stranding sera disponible début juin sur les plateformes Steam et Epic Games Store.

Avec l’aide de l’éditeur 505 Games, le studio indépendant du game designer Hideo Kojima va commercialiser Death Stranding avant le début de l’été sur PC, contrairement à ce qui avait été annoncé avant son lancement sur PS4 en novembre dernier. Dès le 2 juin prochain, de nouveaux joueurs pourront enfin découvrir les aventures de Samuel “Sam” Porter Bridges dans un futur proche où le monde a été détruit par le Death Stranding, un événement surnaturel qui a brisé la barrière entre le monde des vivants et celui des morts. En plus d’offrir un contenu exclusif en collaboration avec Half-Life de Valve (un couvre-chef Crabe de Tête), cette version proposera des fonctionnalités inédites comme un mode photo, un frame-rate élevé et une prise en charge des écrans ultra-larges.

Les éditions PC de Death Stranding

Death Stranding – édition numérique

Jeu de base

Une sélection de visuels issus de l’artbook “The Art of Death Stranding” (Titan Books)

La bande-son numérique “Death Stranding Original Score Expanded Edition” (Sony Music)

Des musiques bonus

Des objets cosmétiques additionnels comme des casquettes Bridges argentées et dorées, des lunettes “Ludens Mask” ou encore des blindages et squelettes renforcés dorés et argentés

Death Stranding – édition physique limitée

Jeu de base

Contenu de l’édition numérique

Steelbook avec de nouvelles illustrations

A noter que tous les joueurs qui précommanderont le jeu sur PC recevront des bonus exclusifs, dont des fonds d’écran HD et des objets cosmétiques additionnels.

Un trailer pour Death Stranding sur PC