Death Stranding : la version PC est retardée d’un mois

Suite aux conséquences de la pandémie de Covid-19, Kojima Productions est contraint de repousser le lancement de Death Stranding sur PC.

Initialement prévue pour le 2 juin prochain sur Steam et l’Epic Games Store, la version PC de Death Stranding va finalement changer de date pour le bien des équipes du studio japonais : “Avec la fermeture temporaire de Kojima Productions, nous avons dû retarder le lancement de Death Stranding sur PC au 14 juillet 2020, afin d’accorder plus de temps de développement dans le cadre du travail à domicile à cause de la crise sanitaire actuelle. Merci à tous pour votre patience et votre soutien continu !”

Pour mémoire, Death Stranding sur PC sera protégé par le système anti-piratage Denuvo. La technologie de la société autrichienne éponyme se veut différente des autres DRM (gestion numérique des restrictions) car supposée inviolable et n’interférant pas dans l’expérience de jeu des joueurs, néanmoins ces deux points sont souvent sujets à controverses.

Développé par Kojima Productions, Death Stranding suit les aventures de Sam Porter (Norman Reedus) dans une terre ravagée. Sam devra tout faire pour sauver l’humanité de l’annihilation imminente après que de mystérieuses explosions aient déclenché une série d’événements surnaturels et que des créatures d’un autre univers aient envahi le monde.

A noter que Hideo Kojima avait récemment indiqué que les items Half-Life disponibles en bonus proposeront des surprises aux joueurs : “Dans la bande-annonce DS pour PC, ce que Sam porte sont le crabe de tête ainsi que les gants de gravité de HL. Puisque ce sont des éléments de collaboration, chacun a une caractéristique spéciale.“