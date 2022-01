Death Stranding : la Director’s Cut va sortir sur PC

L'édition Director's Cut de Death Stranding complète l’histoire déjà riche de l'expérience avant-gardiste d’Hideo Kojima en approfondissant certains arcs narratifs avec de nouvelles missions d’infiltrations, tout en offrant de nouvelles aptitudes de combat, pièces d’équipement, structures à construire et options cosmétiques.

En plus de nombreux ajouts pour l’aventure principale avec Samuel “Sam” Porter Bridges qui doit reconnecter une Amérique ravagée par une série d’évènements surnaturels, Death Stranding : Director’s Cut sur PC propose une fréquence d’image améliorée, un mode photo encore plus poussé, une compatibilité avec les moniteurs ultra-wide ainsi que les DLC Half-Life et Cyberpunk 2077.

La version ultime de Death Stranding sortira sur PC via Steam et l’Epic Games Store dès le 30 mars 2022. Ceux possédant déjà le jeu pourront passer à la Director’s Cut pour seulement 9,99 euros comme pour la mise à niveau PS4 vers PS5.

Le ultra-wide avec Death Stranding sur PC