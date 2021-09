Death Stranding Director’s Cut se dote d’un Final Trailer en 4K réalisé et monté par Hideo Kojima

Le Final Trailer de Death Stranding Director’s Cut a été intégralement capturé sur PS5 en wide mode, nouveau format d’image cinématique, avec le ratio 16:9 standard de la console pour un affichage letterbox en ratio 21:9.

Death Stranding de Kojima Productions met en scène Sam Porter, un livreur réputé qui part en expédition à travers les villes continentales des États-Unis, sur les traces d’Amélie, future présidente de l’United Cities of America (UCA). Il travaille pour une organisation nommée Bridges, dirigée par Die-Hardman, qui emploie également plusieurs alliés qu’il sera amené à rencontrer tout au long de son voyage. Ces alliés sont Deadman, Heartman, un homme qui dépend d’un défibrillateur entièrement automatique et dont le cœur s’arrête toutes les 21 minutes, et Mama, une jeune femme attachée à sa petite fille échouée et confinée dans une enceinte de Bridges. Sam va également se lier d’amitié avec une jeune femme nommée Fragile. A l’inverse, la figure de proue de l’Homo Demens, Higgs, essaiera de contrecarrer ses plans visant à redonner espoir à l’humanité en reliant les derniers survivants d’une Amérique décimée alors qu’il sera engagé dans une sorte de rivalité avec l’énigmatique Cliff.

Le Final Trailer de Death Stranding Director’s Cut

Death Stranding Director’s Cut sortira exclusivement sur PS5 à partir du 24 septembre prochain.

Doté du système unique Social Strand qui permet d’être connecté à d’autres joueurs du monde entier, Death Stranding Director’s Cut permettra aux joueurs de découvrir ou redécouvrir le nouvel univers de Hideo Kojima défiant les lois du genre avec des pointures du milieu cinématographique comme Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux et Lindsay Wagner.