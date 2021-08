Death Stranding Director’s Cut présente ses nouveautés

La version définitive de Death Stranding est remasterisée pour la PS5 avec un contenu enrichi.

Avec sa Director’s Cut, Death Stranding de Kojima Productions va devenir plus facile et rapide pour de nombreux joueurs grâce à de nouveaux outils de livraison, comme un lanceur de cargaison, des bottes qui réduisent les dégâts dus aux chutes et qui permettent de faire des sauts pas vraiment réaliste afin d’accéder à des zones éloignées ou encore le Buddy Bot, un compagnon robotique qui peut transporter plus de marchandises ou être monté par Sam Porter Bridges pour se reposer pendant qu’il s’occupe du transport.

Il y a également un champ de tir virtuel où les joueurs peuvent s’entraîner avec diverses armes pour affronter de nouveaux ennemis, des interactions supplémentaires ou encore un classement compétitif pour les défis spéciaux. Un scénario prolongé grâce à de nouvelles missions dans un territoire étendu sera également de la partie. Enfin, la Director’s Cut donnera accès à de nouvelles chansons sur lesquelles Sam Porter Bridges peut danser dans sa chambre sachant que ce dernier pourra faire des cascades et des figures avec sa moto ou encore flâner sur le circuit de Fragile afin de tester des véhicules inédits.

Un trailer avec du gameplay pour Death Stranding Director’s Cut

Death Stranding Director’s Cut sera disponible en exclusivité sur PS5 à partir du 24 septembre prochain. En plus de proposer deux modes d’image, à savoir “Performance” avec une conversion en 4K et jusqu’à 60 fps ou “Qualité” et sa résolution 4K native, tous les deux compatibles avec écrans ultra-larges et HDR pour profiter de graphismes incroyablement détaillés et de textures impeccables, cette version embarque un mode “Plein Ecran” pour une expérience plus immersive en utilisant le format d’affichage 16:9 standard de la console pour afficher le jeu dans un format équivalent au 21:9.