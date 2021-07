Death Stranding : Director’s Cut détaille ses nouveautés sur PS5

La version PS5 de Death Stranding regorge de nouveau contenu ainsi que de fonctionnalités améliorées.

La résolution dynamique en 4K jusqu’à 60fps via le mode performance ou 4K native à 30fps via le mode qualité (tous deux sont compatibles avec les écrans ultra-larges et HDR), le support du retour haptique (effets environnementaux) et des gâchettes adaptatives (résistance sur mesure) via la manette sans fil DualSense, l’audio 3D améliorée, les temps de chargement quasi-inexistants seront exclusifs à Death Stranding Director’s Cut sur PS5.

Si vous possédez déjà Death Stranding sur PS4, vous pourrez transférer votre sauvegarde sur PS5 et reprendre là où vous vous étiez arrêté.

Le nouveau contenu dans Death Stranding Director’s Cut

Jay Boor, responsable de l’édition chez Kojima Productions, explique à quoi il faut s’attendre de nouveau dans Death Stranding sur PS5 : “Qu’il s’agisse de la zone du Stand de tir, des missions supplémentaires ou du tout nouveau mode de course Circuit Fragile, notre objectif était de proposer un nouveau contenu qui élargirait le monde de Death Stranding tout en améliorant l’expérience de jeu. Ce nouveau contenu n’est pas simplement ajouté, il a été soigneusement intégré à l’expérience de base du jeu et il sera possible de le découvrir au fur et à mesure que vous jouerez. La plus grande partie de ce nouveau contenu est assez facile à trouver, mais cela vous prendra tout de même un certain temps pour parvenir à trouver puis à débloquer certains éléments. Bien que je ne puisse pas encore entrer dans les détails à propos des nouvelles missions et des trames scénaristiques enrichies, je peux tout de même vous dire que quelques indices ont été ajoutés à la dernière bande-annonce que nous avons publiée. Ils vous donnent quelques indications sur ce à quoi vous pouvez vous attendre. Nous vous donnerons plus d’informations à ce sujet dans les semaines à venir, mais je peux d’ores et déjà confirmer que tout le contenu Half-Life et Cyberpunk 2077 introduit dans la version PC de Death Stranding sera également disponible dans Death Stranding Director’s Cut.”

Death Stranding Director’s Cut et sa mise à niveau payante

Si vous possédez déjà la version PS4 de Death Stranding, vous pouvez obtenir la mise à niveau pour Death Stranding Director’s Cut Digital Deluxe Edition sur PS5 pour seulement 10 euros

La version PS5 de Death Stranding est l’expérience ultime

Death Stranding : Director’s Cut sortira le 24 septembre prochain sur PS5.