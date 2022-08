Death Stranding arrive dans le Xbox Game Pass pour PC

La version PC de l'expérience avant-gardiste d'Hideo Kojima va s'aventurer dans le service de jeux vidéo par abonnement de Microsoft.

De façon totalement inattendue, la création originale de Kojima Productions pour Sony Interactive Entertainment sera disponible le 23 août prochain dans le Xbox Game Pass pour PC :

Si vous l’ignoriez, dans Death Stranding, tout repose sur les connexions. Nous sommes donc ravis de pouvoir connecter plus de joueuses et de joueurs à ce monde et à sa fantastique communauté. Ces dernières années, nous avons eu la chance d’inclure tellement de joueuses et de joueurs et de leur proposer des événements communautaires sur nos réseaux sociaux, nous avons hâte de permettre aux membres du Xbox Game Pass pour PC de nous rejoindre pour les activités à venir !

L’édition Xbox Game Pass pour PC (Windows 10/11) de Death Stranding est similaire à la version Epic Games Store, mais ils ne contiennent pas les nouveautés de la Director’s Cut qui est disponible sur PS5 et Steam. Néanmoins, en plus de découvrir des fonctionnalités comme le mode ultrawide, le mode photo, un nombre d’images par seconde très élevé et du contenu issu de franchises très connues, les nouveaux joueurs pourront débloquer des contenus bonus comme lunettesor chiral “Masque de Ludens” (Variante de couleur), squelettes de puissance argentés et dorés, squelettes tout-terrain argentés et dorés ainsi que plaques d’armure argentées et dorées.

Si la licence Death Stranding appartient à Sony Interactive Entertainment, la version PC est éditée par 505 Games. Le géant américain n’avait donc pas besoin de négocier avec son rival japonais pour attirer le jeu d’action-aventure en monde ouvert unique en son genre dans le Xbox Game Pass pour PC, bien qu’une partie des royalties iront dans la poche de SIE.

Un porte-parole de Sony Interactive Entertainment a déclaré :

Les questions relatives à la sortie sur PC de Death Stranding sont gérées par Kojima Productions et 505 Games. Nous n’avons aucune implication dans cette promotion.

Un nouveau trailer de Death Stranding célébrant l’arrivée dans le Xbox Game Pass pour PC

En incarnant Sam Porter Bridges, incarné par l’acteur Norman Reedus, les joueurs traverseront une Amérique dévastée par une série d’évènements surnaturels. Death Stranding de Kojima Productions propose une aventure intense, un exode vers l’Ouest avec pour but de reconnecter ce qu’il reste de l’humanité. Pour la première fois, la communauté de Microsoft via le Xbox Game Pass sur PC va pouvoir se lancer dans cette expérience unique. Avec le Social Strand System, ils sentiront qu’ils ne sont pas seuls. En utilisant leurs ressources durement acquises, ils contribueront à faire de ce monde un environnement moins hostile pour eux mais aussi pour les autres. Autoroutes, tyroliennes, abris et toute sorte de structures faciliteront les périples des porteurs, tout en faisant gagner des likes à ceux qui en sont à l’initiative.