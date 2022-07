Death Note : Upside Down Pictures va réaliser une nouvelle adaptation en live-action pour Netflix

Les créateurs de Stranger Things ont créé Upside Down Pictures et se sont réengagés auprès de la plateforme de streaming Netflix.

Le premier projet d’Upside Down Pictures sera une série télévisée live-action de Death Note qui n’est pas liée au film réalisé par Adam Wingard. L’oeuvre originale écrite par Tsugumi Ohba et illustrée par Takeshi Obata se concentre sur le brillant Light Yagami qui découvre un mystérieux carnet noir qui lui donne un pouvoir surnaturel sur la vie et la mort. Celui-ci se manifeste par l’écriture du nom d’une personne. L’adolescent s’enivre de pouvoir lorsqu’il décide de purifier le monde des indésirables, alors qu’une équipe de forces de l’ordre tente de l’arrêter.

Duffer Brothers Launch Netflix Shingle Upside Down Pictures; ‘Stranger Things’ Spinoff & Stephen Daldry-Helmed Stage Play Coming Along With Manga ‘Death Note’ & Stephen King/Peter Straub ‘The Talisman’ Series https://t.co/f4nS6XSuS8 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 6, 2022

Empruntant le nom de la société à leur série phare, les Duffers continueront à s’appuyer sur la formule qui a été une force propulsive dans Stranger Things. Les frères ont déclaré que la nouvelle société sera guidée par l’objectif de créer le genre d’histoires qui les a inspirés en grandissant, des histoires qui se déroulent à la croisée des chemins où l’ordinaire rencontre l’extraordinaire, où le grand spectacle coexiste avec le travail intime des personnages, où le cœur l’emporte sur le cynisme. Pour diriger Upside Down Pictures, ils ont engagé Hilary Leavitt, une vétérante de l’industrie cinématographique.

Les autres projets d’Upside Down Pictures