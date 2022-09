Deadpool 3 n’annulera pas la mort de Wolverine dans Logan

Ryan Reynolds et Hugh Jackman expliquent pourquoi et comment le personnage Wolverine sera encore vivant dans Deadpool 3.

Alors que la grande majorité des fans sont enthousiastes à l’idée de voir le comédien australien reprendre le rôle du célèbre mutant aux griffes d’adamantium, beaucoup se demandent comment il va être introduit dans Deadpool 3, étant donné que le Wolverine de Hugh Jackman est mort lors de sa dernière apparition sur le grand écran. Si le multivers est désormais l’astuce scénaristique la plus facile pour expliquer son retour dans le Marvel Cinematic Universe, Ryan Reynolds a dévoilé une explication beaucoup plus simple.

Prévu pour le 6 septembre 2024, Deadpool 3 se déroulera avant Logan, le thriller d’action réalisé par James Mangold :

Logan est mort dans Logan. On ne touche pas à ça.

Si le partage d’un gif de la mort de Wolverine avait été perçu comme une réaction négative du réalisateur James Mangold suite à l’annonce de la présence du mutant dans Deadpool 3, celui-ci se réjouit surtout des retrouvailles entre Ryan Reynolds et Hugh Jackman :

Oh mon dieu ! Que tout le monde se calme. Je rigole ! Tout va bien ! Logan sera toujours là. Multivers ou prequel, distorsion temporelle ou trou de ver, canon ou pas canon, et même sans justification rationnelle, je suis impatient de voir quelle folie vont nous préparer mes amis Ryan Reynolds et Hugh Jackman !