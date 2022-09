Deadpool 3 : Hugh Jackman va reprendre son rôle de Wolverine

Le comédien canado-américain Ryan Reynolds "recrute" l'acteur australien Hugh Jackman pour Deadpool 3.

Par le biais des réseaux sociaux, Ryan Reynolds a confié qu’il travaillait dur pour que Deadpool 3 soit incroyable, mais visiblement cela demande du temps et surtout une vraie réflexion créative :

Nous travaillons très dur sur le prochain film Deadpool depuis un bon moment maintenant. J’ai vraiment dû me creuser la tête sur ce projet. Sa première apparition dans le MCU doit évidemment être spéciale. Nous devons rester fidèles au personnage, lui trouver une nouvelle profondeur, une motivation, un sens. Chaque Deadpool doit se démarquer et se distinguer. C’est un défi incroyable qui m’a obligé à aller chercher au fond de moi. Et je… je n’ai rien. Ouais, c’est complètement vide dans ma tête. Et ça me fait peur. Mais nous avons eu une idée…

Wolverine sera dans Deadpool 3, Hugh Jackman est de retour

L’incroyable idée de Ryan Reynolds pour que l’arrivée de Deadpool dans le Marvel Cinematic Universe soit inoubliable est donc d’avoir attiré le Wolverine de Hugh Jackman pour le troisième film :

Ryan Reynolds – “Hey, Hugh, tu veux jouer Wolverine une fois de plus ?”

Hugh Jackman – “Oui, bien sûr, Ryan”

La sortie de Deadpool 3 est prévue pour 2024

Deadpool 3 sortira le 6 septembre 2024 au cinéma. Le film est réalisé par Shawn Levy et écrit par Rhett Reese, Paul Wernick, Lizzie Molyneux-Loeglin et Wendy Molyneux, le scénario étant supervisé par Ryan Reynolds. En plus de Ryan Reynolds et Hugh Jackman, Leslie Uggams reprendra son rôle de Blind Al et Stefan Kapičić reprendra son rôle de Colossus.