Deadpool 3 : avec les scénaristes de Bob’s Burgers à l’écriture ?

Parmi les films de super-héros, il y a les classiques du genre et il y a ceux qui sortent du lot. Dans cette catégorie, on pourrait certainement citer Deadpool. Un troisième opus a été récemment confirmé.

Nombre de fans s’inquiétaient de l’avenir de la franchise Deadpool. Pourquoi ? Tout simplement parce que maintenant que Disney a racheté la Fox, et dans la mesure où le géant américain est bien connu pour proposer du contenu adapté à toute la famille, il était tout à fait possible que Deadpool ne cadre plus avec l’image familiale chérie par Disney. Aura-t-on droit à un Deadpool 3 ? Il semblerait que oui, l’information ayant été confirmée à demi-mots récemment.

Deadpool 3 aurait trouvé ses scénaristes

Celles et ceux qui espèrent au moins un troisième opus à cette licence Deadpool seront probablement ravis d’apprendre que, selon un rapport de Deadline, le film est toujours dans les cartons. Et le projet pourrait même s’être trouvé de nouveaux scénaristes en les personnes de Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin. Certains connaissent peut-être ces noms, il s’agit des scénaristes de la série d’animation très populaire Bob’s Burgers.

Les sœurs Molyneux, à qui l’on doit la série animée Bob’s Burgers

Toujours selon ce rapport, l’interprète de Deadpool, Ryan Reynolds, aurait déjà reçu de nombreux présentations de scénaristes pour ce troisième opus de la franchise et les sœurs Molyneux auraient été choisies. Le rapport affirme aussi que Kevin Feige de Marvel sera impliqué dans ce projet, dans un rôle qui n’a pas été précisé. À noter, il s’agit d’ailleurs du premier film Deadpool produit par Marvel.

Difficile à ce stade de savoir ce que va devenir Deadpool maintenant qu’il est tombé dans l’escarcelle de Disney/Marvel. Impossible aussi de savoir s’il est prévu d’ajouter le personnage au MCU mais étant donné le succès des deux premiers opus, dire que l’on est impatient de découvrir un troisième film est un doux euphémisme. L’attente va être longue d’ici là mais on pourra compter sur Disney/Marvel pour nous abreuvoir de films, dans le MCU ou non. Patience, patience !