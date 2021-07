Dead Space : un remake next-gen est annoncé

Le classique du survival horror et de la science-fiction Dead Space va faire son retour avec un remake.

Entièrement reconstruit pour les consoles de nouvelle génération grâce à la puissance du Frostbite Engine, le remake de Dead Space proposera des graphismes d’un réalisme époustouflant, des sons immersifs ainsi qu’une jouabilité amélioré tout en restant fidèle à l’esprit du jeu original développé par feu Visceral Games. Simple ingénieur envoyé en mission de maintenance, le héros Isaac Clarke va vite se retrouver à devoir lutter face à des créatures hostiles appelées nécromorphes avec ses outils et ses compétences professionnelles. Ses propres hallucinations provoquées par la peur viendront pimenter le tout alors que sa fiancée Nicole est perdue quelque part à bord d’un vaisseau spatial.

Un teaser pour le remake de Dead Space

“La franchise Dead Space a eu un énorme impact sur le genre survival horror lorsqu’elle est apparue il y a 12 ans, et je suis venu chez Motive d’abord en tant que fan, désireux de travailler sur ce jeu en particulier“, déclare Philippe Ducharme, producteur principal du nouveau Dead Space. “Chez Motive, nous avons une équipe passionnée qui aborde ce remake comme une lettre d’amour à la franchise. Revenir à l’original et avoir la possibilité de le faire sur les consoles de nouvelle génération était un défi extrêmement excitant pour nous. Afin de moderniser le jeu, nous avons contacté des fans engagés et les avons invités à nous faire part de leurs retours depuis les premières étapes de la production, afin de proposer le jeu Dead Space dont ils rêvaient sans oublier les nouveaux joueurs.”

La relecture de l’aventure d’Isaac Clarke dans l’USG Ishimura par Motive Studios sortira à une date encore inconnue sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.