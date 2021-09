Dead Space : un aperçu “très anticipé” du remake

Motive Studios a présenté un léger avant-goût du gameplay pour le remake de Dead Space qui est encore en cours de développement.

Pendant un peu moins d’une heure, cette présentation des développeurs a passé en revue plusieurs caractéristiques du remake de Dead Space via des séquences tournant sur le moteur graphique actuel. En effet, Motive Studios a illustré l’amélioration de l’éclairage et des effets de fumée qui vont totalement renforcer l’atmosphère claustrophobique de la licence d’Electronic Arts, et a également mis en évidence quelques bribes du nouveau système de démembrement qui permet de disséquer très nettement la chair des Necromorphes pour un rendu encore plus horrible que l’opus d’origine.

Props to our QA team and everyone behind the scenes for help making today's #DeadSpace developer stream happen! Y'all make us whole. pic.twitter.com/0O0axTn5Wm — Motive (@MotiveStudio) August 31, 2021

Revisiter Dead Space avec un remake va permettre aux développeurs d’apporter plus de profondeur et de liens avec les suites. Avec sa nouvelle armure, plus brillante et détaillée, avec le sac à dos et les épaulettes qui semblent plus industriels, Isaac Clarke a vraisemblablement passé quelques temps à la salle de musculation, car ses épaules et ses biceps/triceps paraissent nettement plus gros dans le remake que dans Dead Space original sorti en 2008. A noter que la campagne solo ne contiendra évidemment aucune microtransaction.

Revivez le “Developer Livestream” consacré au remake de Dead Space

Motive Studios a également révélé que la voix d’Isaac Clarke sera utilisée dans le remake. Gunner Wright, qui incarnait le dans Dead Space 2 et 3, sera de retour pour incarner l’ingénieur spécialisé en astronautique qui lors d’une simple mission de réparation sur le vaisseau USG Ishimura sera contraint de se transformer en un survivant qui lutte face au fléau Nécromorphe. Toutefois, il ne s’agira pas d’une grande gueule puisque ce dernier parlera uniquement dans certaines situations.

Le remake de Dead Space devrait arriver d’ici fin 2022 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.