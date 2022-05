Dead Space : le remake sera commercialisé d’ici fin janvier 2023

Motive Studios et Electronic Arts annoncent que le remake de Dead Space sortira le 27 janvier 2023 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Le remake de Dead Space a été reconstruit à partir de zéro en utilisant le moteur de jeu Frostbite. Tout en restant fidèle à la vision palpitante du jeu original, il offre un son amélioré et des images nettes et saisissantes qui ont été soigneusement réimaginées pour évoquer un nouveau niveau d’immersion et de qualité. Créé à l’origine par feu Visceral Games, le survival-horror en vue à la troisième personne met les joueurs dans la peau d’Isaac Clarke, un ingénieur ordinaire en mission de routine pour réparer un gigantesque vaisseau minier, l’USG Ishimura. Mais à bord de l’Ishimura, un véritable cauchemar l’attend. L’équipage a été massacré et infecté, et Nicole, la petite amie d’Isaac, a disparu quelque part à bord. Seul et piégé, avec seulement ses outils et ses compétences d’ingénieur, Isaac doit se battre pour survivre – non seulement contre des monstres terrifiants appelés Necromorphs, mais aussi contre sa propre santé mentale qui se dégrade.

“Le développement de ce remake a été très amusant pour nous, car nous sommes de vrais fans de la licence et nous voulons la traiter avec le respect qu’elle mérite. Il est tout aussi passionnant de voir les réactions des joueurs, car nous les emmenons avec nous dans les coulisses du développement“, a déclaré Phillippe Ducharme, producteur principal chez Motive Studios. “Nous faisons de grands progrès sur la voie de l’alpha et nous sommes heureux d’annoncer que le jeu sera disponible l’année prochaine. Nous avons hâte que les joueurs, anciens et nouveaux, voient comment nous avons élevé l’expérience originale dans le remake pour qu’elle soit tout aussi marquante pour cette génération.”

Les améliorations graphiques du remake de Dead Space

Lors du dernier livestream de Dead Space, l’équipe de Motive a présenté un aperçu de la façon dont le remake évolue visuellement et met à jour l’original, avec des accessoires, des outils, des environnements et bien d’autres éléments reconstruits à un niveau de polissage et de détails adapté à la nouvelle génération. De plus, en combinant des améliorations telles que l’éclairage dynamique et volumétrique avec des effets visuels atmosphériques et environnementaux rendus en full-HDR, Dead Space permet aux joueurs d’affronter les couloirs étroits et effrayants de l’USG Ishimura avec des niveaux d’immersion sans précédent.