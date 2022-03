Dead Space : la sortie du remake est planifiée pour le premier trimestre 2023

Le remake de Dead Space sortira d'ici le début de l'année prochaine sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Motive Studios est revenu en détail sur les raisons qui ont motivé l’équipe de développement, composée entre autres du directeur créatif Roman Campos-Oriola, du producteur principal Philippe Ducharme et du responsable de l’animation musicale Olivier Asselin, à réinventer la conception audio de Dead Space pour adapter le jeu à la nouvelle génération et nouveau moteur graphique Frostbite, tout en restant fidèle à l’atmosphère, à l’ambiance et aux sons emblématiques qui ont fait le succès de la licence créée par Visceral Games.

“The Sound of Fear Reimagined”, l’art de réinventer la conception audio de Dead Space avec son remake

L’un des changements les plus importants est le système A.L.I.V.E., qui comprend la respiration et les expressions vocales du protagoniste Isaac, influencées par des éléments spécifiques, tels que son niveau de santé, ses peurs liées aux sauts ou le temps qu’il a passé à courir dans l’USG Ishimura. Ces différents états affecteront également les dialogues, avec trois variations désormais enregistrées en fonction de l’état du joueur, à savoir normal, fatigué et blessé. Les nouvelles séquences dévoilées dans le cadre d’un nouveau carnet des développeurs montrent également des améliorations apportées aux sons des armes et le fonctionnement de l’occlusion audio dans les environnements du remake de Dead Space.

L’éditeur américain Electronic Arts a fait savoir qu’il y aura une troisième présentation dédiée au remake de Dead Space en mai prochain, axé cette fois-ci sur la conception artistique. Enfin, la période de sortie du remake a été précisée… Rendez-vous début 2023 pour revivre les folles aventures de Isaac Clarke avec des graphismes inédits et next-gen.