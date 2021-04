Dead or Alive : Yohei Shimbori annonce son départ de chez Koei Tecmo

Le directeur des jeux de combat Dead or Alive quitte Koei Tecmo pour ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière.

Plus d’une dizaine d’années après le départ de l’emblématique Tomonobu Itagaki (papa de Ninja Gaiden), la licence Dead or Alive va désormais devoir faire sans Yohei Shimbori : “A partir de maintenant, je ne suis plus chez Koei Tecmo. J’ai travaillé sur la licence Dead or Alive pendant 16 ans, et s’il y a eu des moments où j’ai été satisfait, il y a aussi eu des moments où je n’ai pas été à la hauteur des attentes. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer ma plus grande gratitude aux nombreuses personnes qui m’ont soutenu depuis tout ce temps.”

Malgré le départ de Yohei Shimbori, l’éditeur japonais Koei Tecmo n’a pas prévu d’abandonner Dead or Alive et serait en mission pour renouveler la franchise de jeux de combat qui brille essentiellement par ses nombreux contenus payants et la plastique sulfureuse de ses combattantes… Une nouvelle équipe pourrait ainsi prendre en charge Dead or Alive afin d’apporter de nombreux changements dans le prochain opus dédié aux nouvelles consoles de Sony et Microsoft.

Yohei Shimbori et son amour pour Dead or Alive