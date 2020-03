De nouvelles images du smartphone Motorola Edge en fuite

Bien que le monde soit plus ou moins à l'arrêt, les fabricants de smartphones, notamment, continuent de plancher sur nos prochains appareils. Aujourd'hui, c'est le Motorola Edge qui se dévoile dans de nouvelles images volées. L'occasion d'en apprendre davantage.

Les smartphones se suivent, les modèles se multiplient. Pour le plus grand bonheur du grand public. Chacun a largement de quoi trouver l’appareil qui lui convient. Il y a quelque temps, plusieurs rumeurs évoquaient le prochain smartphone 5G de Motorola, un appareil équipé d’un écran incurvé “waterfall” avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Grâce à une nouvelle fuite aujourd’hui, il semblerait que nous en sachions désormais bien davantage.

Le Motorola Edge se dévoile en images

Une fois encore, c’est de XDA-Developers que nous viennent ces nouvelles informations. Grâce à eux, nous avons droit à ce qui semble être un premier aperçu, exclusif, de ce fameux nouveau smartphone Motorola avec son écran waterfall à 90 Hz. Ce qui, en soi, est très intéressant dans la mesure où cela reste consistant avec les précédentes rumeurs. L’image que vous pouvez voir ci-dessus livre un certain nombre de détails supplémentaires très intéressants. Ainsi, ce smartphone offrirait un capteur principal de 64 MP couplé avec un capteur grand angle de 16 MP et un troisième de 8 MP. Le processeur serait un Snapdragon 765 épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Comme à l’accoutumée, plusieurs variantes pourraient être proposées avec des configurations légèrement différentes entre les unes et les autres.

L’écran waterfall à 90 Hz serait bien de la partie

L’élément le plus remarquable de cette fiche technique potentielle est sans nul doute l’écran incurvé. Comme sur nombre d’autres smartphones du marché, il devrait aussi être possible de gérer le taux de rafraîchissement de l’écran selon le besoin, et réserve ainsi le mode 90 Hz aux utilisations les plus exigeantes – quand vous n’êtes pas non plus à court de batterie -. Malgré les nouveaux détails de ses spécifications, nul ne sait si ce smartphone sera compatible 5G ou non. Pour tout savoir sur cet appareil, rendez-vous sur la page dédiée chez XDA-Developers. Voilà en tous les cas qui pourrait être très intéressant. À suivre !