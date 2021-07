De nouvelles ampoules Philips Hue plus lumineuses attendues en septembre

Si vous avez besoin d'ampoules connectées très lumineuses, sachez que Philips Hue se préparerait à introduire de nouvelles références, jusqu'à 1 600 lumens.

Les ampoules LED connectées Philips Hue sont très répandues dans les maisons connectées. Il faut dire que l’ensemble est facile à configurer et le système est compatible avec les assistants numériques vocaux. Très pratique pour se lancer dans la domotique. De nouvelles ampoules, plus lumineuses, seraient bientôt ajoutées au catalogue.

Philips Hue pourrait annonce de nouvelles ampoules connectées en septembre

La gamme d’ampoules connectées Philips Hue est un bon moyen, facile et à moindre coût, de rendre sa maison intelligente. Ceci étant dit, si vous trouviez que les ampoules de la marque était trop faibles pour vous par rapport à des ampoules conventionnelles, LED ou non, sachez que la situation pourrait changer en septembre.

Des ampoules offrant jusqu’à 1 600 lumens

En effet, selon un rapport de Hue Blog, il semblerait que, à la rentrée, Philips Hue ait prévu d’annoncer de nouvelles ampoules plus lumineuses que les précédentes. Ces nouvelles ampoules offriraient 1 100 lumens pour les modèles de taille standard et jusqu’à 1 600 lumens pour les plus grosses. Elles seraient disponibles en Hue White, Hue White Ambiance et Hue White and Color Ambiance.

Le rapport affirme par ailleurs que pour les ampoules 1 600 lumens, celles-ci ont besoin d’un système de refroidissement plus performant, d’où une taille plus imposante. Il est donc possible que ces ampoules soient incompatibles avec certaines lampes, ou qu’elles dépassent, simplement. Pour vous donner un ordre d’idée, une ampoule standard offre environ 806 lumens. Autrement dit, ces nouvelles ampoules seraient deux fois plus lumineuses.

Cela devrait aussi avoir un impact direct sur leur consommation mais dans la mesure où ce sont des ampoules LED, la différence ne devrait pas être excessive. Philips Hue n’a encore rien annoncé officiellement mais si cette date de septembre est avérée, nous n’avons plus longtemps à attendre. À suivre !