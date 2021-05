De nouveaux rendus des futurs écouteurs true wireless Sony WF-1000XM4

Sony travaille sur le successeur des écouteurs WF-1000XM3. Voici aujourd'hui de nouveaux rendus de ces très attendus WF-1000XM4.

Sony est désormais très actif sur le marché des casques et écouteurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la marque connaît un franc succès. Avec certaines références très, très populaires. Sony travaille actuellement sur le successeur des écouteurs WF-1000XM3. Voici aujourd’hui de nouveaux rendus de ces très attendus WF-1000XM4.

De nouveaux rendus pour les futurs Sony WF-1000XM4

En plus de son casque WH-1000XM4 parmi les plus performants et les plus populaires de la catégorie avec réduction de bruit, Sony dispose aussi à son catalogue de la gamme WF-1000XM, des écouteurs avec réduction de bruit, pour celles et ceux qui recherchent quelque chose de plus discret, de plus compact. Et si vous vous interrogiez quant au prochain modèle de cette gamme, sachez que le leakster Evan Blass vient de partager un certain nombre de rendus.

Evant Blass “confirme” le profond changement de design

Si ces rendus sont avérés, évidemment, les WF-1000XM4 devraient être très différents de leur prédécesseur. Les écouteurs WF-1000XM3 offraient un design en forme de pilule, si l’on peut dire. Avec cette quatrième génération, Sony semble opter pour quelque chose de bien plus rond, ce qui devraient permettre de se faire plus discret dans l’oreille.

Sony n’a pourtant pas abandonné un certain nombre d’éléments du design précédent. On citera notamment les jeux sur les tons. Le modèle noir avait des touches de bronze, et le résultat était très sympathique. Jusqu’à présent, seulement deux coloris ont fuité, nul ne sait si d’autres coloris seront disponibles, mais à en juger par le WF-1000MX3, il ne faut pas trop y compter.

Les rendus en question montrent aussi un nouveau design pour l’étui de recharge. Avec un look bien plus lisse et racé. Malheureusement, outre ces rendus, aucun détail technique à se mettre sous la dent. Il faudra attendre l’annonce officielle. Espérons que celle-ci arrive bientôt.