De nouveaux MacBook Pro avec écran XDR arriveraient cette année

Apple rafraîchit régulièrement ses machines, ajoutant çà et là des nouveautés bienvenues. La prochaine génération de MacBook Pro pourrait par exemple profiter des écrans XDR.

Apple utilise depuis toujours ou presque des dalles LCD pour la majorité de ses appareils. La situation commence à changer, cependant. Et cela pourrait continuer bientôt, avec une prochaine génération de MacBook Pro. Celle-ci pourrait être équipée d’écran XDR, et ce changement pourrait arriver avant la fin de l’année.

Les prochains MacBook Pro équipés d’une dalle XDR ?

Les ordinateurs portables Apple ont toujours été équipés d’écran LCD mais les choses changent, et cela pourrait changer dans les prochains mois, alors que la firme de Cupertino se préparerait à lancer de nouveaux modèles 14 et 16 pouces. Ceux-ci pourraient être dotés de dalle XDR, cette même technologie qui fait référence au mini LED et que la firme de Cupertino utilise depuis peu dans ses tous derniers iPad Pro.

Apple aurait-il décidé de tout miser sur le mini LED ?

C’est tout du moins ce qu’annonce un rapport de TrendForce. Selon leurs sources, deux nouveaux MacBook Pro sont attendus dans quelques mois, avec un modèle de 14 pouces qui ferait son entrée au catalogue. À l’heure actuelle, Apple propose son MacBook Pro en 13 et 16 pouces mais plusieurs rumeurs ont déjà avancé le fait qu’un modèle 14 pouces serait en développement. A-t-il pour vocation de remplacer le modèle 13 pouces ? L’avenir nous le dira.

Apple a mis à jour son MacBook Pro 13 pouces pour la dernière fois fin 2020, lui offrant sa puce maison M1. Il est attendu que le modèle 16 pouces reçoive le même traitement de faveur avant la fin de l’année mais il sera intéressant de voir comment la marque à la pomme gère la chose. Le modèle 16 pouces étant perçu comme le modèle le plus puissant avec son CPU plus performant et son GPU intégré. Se contentera-t-il d’une puce M1 ou aura-t-il droit à une variante plus évoluée ?

Par ailleurs, récemment, des documents ont fuité, laissant entendre qu’Apple pourrait faire disparaître la Touch Bar pour ses futurs modèles de MacBook Pro. Il se murmure aussi que le géant américain pourrait de nouveau étoffer les options de connectivité sur ses machines portables. À suivre !