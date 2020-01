De nouveaux interrupteurs intelligents GE pour votre maison

Pour pouvoir profiter au mieux de sa maison connectée, il convient de multiplier les moyens d'interagir avec les différents éléments. Les options sont aujourd'hui très nombreuses : applications mobiles, commandes vocales, mais aussi les bons vieux interrupteurs.

Les interrupteurs intelligents ne sont pas franchement nouveaux mais le problème avec la plupart d’entre eux, c’est que si vous avez une vieille maison que vous tentez de rendre moderne (et intelligente et connectée), les installer peut être assez complexe. Aujourd’hui cela dit, les constructeurs commencent à proposer des solutions très intéressantes. C’est le cas par exemple de GE Lighting qui propose une solution à ce problème avec une nouvelle gamme d’interrupteurs intelligents pour la maison.

GE dévoile de nouveaux interrupteurs intelligents pour la maison connectée

Celle-ci se compose de trois éléments. Il y a le C by GE Hubless Three-Wire Smart Switch et les Hubless Dimmers, tous peuvent être installés dans la majorité des maisons parce qu’ils ne nécessitent pas de neutre pour fonctionner, chose que la plupart des interrupteur intelligent existants requièrent. Ces accessoires n’ont pas non plus besoin d’un hub pour se connecter à Internet puisqu’ils disposent de leur propre module intégré et peuvent donc se connecter directement à votre réseau WiFi privé. Le processus d’installation s’en trouve grandement simplifié. C’est toujours appréciable.

Des interrupteurs très faciles à installer, y compris dans les vieilles maisons

Ces interrupteurs intelligents, comme la plupart des produits connectés d’aujourd’hui, s’intègrent aussi très bien avec les assistants vocaux numériques de Google et Amazon. Si vous avez déjà des appareils dotés de Google Assistant ou Amazon Alexa, vous pourrez donc utiliser vos interrupteurs sans le moindre mal. En terme de tarifs, sachez que le Smart Switch sera commercialisé à 39,99$ (36€) dans les semaines à venir. Les Smart Dimmers, quant à eux, arriveront au deuxième trimestre 2020 et coûteront 49,99$ (45€). De quoi rendre votre maison intelligente et connectée à moindre frais et surtout sans trop vous prendre la tête au moment du câblage et de l’intallation. Ce qui est actuellement un frein pour de nombreux foyers.