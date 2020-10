De nouveaux AirPods et les AirPods Pro attendus en 2021

Apple a pris le train en marche en ce qui concerne les écouteurs et casques mais force est de constater que, aujourd'hui, la marque à la pomme est extrêmement populaire sur le marché.

Les écouteurs Apple AirPods et AirPods Pro n’ont pas été mis à jour depuis plus d’un an maintenant mais ce genre d’appareils n’a pas nécessairement “besoin” d’être mis à jour sur une base annuelle. Cela étant dit, si vous avez l’impression que les AirPods et AirPods Pro pourraient être améliorés, vous devriez surveiller de près cette année 2021. Ce pourrait être l’année de leur mise à jour.

De nouveaux AirPods et AirPods Pro en 2021 ?

En effet, si l’on en croit un rapport de Bloomberg, dans le courant de cette année 2021, Apple pourrait dévoiler de nouvelles versions de ses AirPods et AirPods Pro. Ces deux nouveaux modèles arboreraient un tout nouveau design ainsi que des puces sans fil améliorées. Bien que le rapport ne le précise pas, il serait tout à fait possible de voir arriver la puce U1, pour offrir aux utilisateurs une meilleure localisation dans l’éventualité où ces derniers viendraient à égarer un écouteur ou les deux.

Avec un design totalement différent ?

Concernant le nouveau design en lui-même, le rapport affirme que Apple devrait enfin dire adieu à la tige pour les AirPods Pro. Nombreux furent les clients, et même la presse spécialisée, à railler le design original des AirPods parce qu’ils ressemblaient beaucoup à de simples EarPods sur lesquels on aurait coupé les fils. Le nouveau design devrait être davantage similaire à ce que l’on connait des écouteurs true wireless du marché, comme les Samsung Galaxy Buds Plus ou même les Google Pixel Buds. Mais rien ne semble gravé dans le marbre dans la mesure où le simple fait de faire tenir tous les composants dans un si petit volume se révèle être très délicat.

Cela semble en tous les cas suggérer que Apple n’a peut-être pas encore pris sa décision finale quant au design extérieur de ces nouveaux modèles. Toujours est-il que l’on prendra cette information avec des pincettes, une fois encore. Ce n’est qu’une rumeur comme les autres. Mais si vous attendez du nouveau concernant les AirPods, vous devriez être servi(e) dans le courant de l’année prochaine. Encore un peu de patience.