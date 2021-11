DCJPY : la future crypto-monnaie adossée au yen

Un consortium d'environ 70 entreprises japonaises a l'intention de lancer une monnaie numérique basée sur le yen en 2022.

Le Japon est l’un des pays les plus friands d’argent liquide au monde. De nombreuses transactions sont encore effectuées à l’aide de billets et de pièces. Pour que les codes changent petit à petit, le gouvernement japonais essaye de promouvoir les transactions sans espèces afin d’accroître la productivité. La crypto-monnaie DCJPY (nom provisoire) sera ainsi adossée à des dépôts bancaires et utilisera une plateforme commune pour accélérer les transferts de fonds à grande échelle et les règlements entre entreprises. Celle-ci va officiellement entrer dans une phase de test dans la deuxième moitié de 2022.

Giant Japanese corporations to launch bank-backed digital currency https://t.co/rVnInQIynl — The Register (@TheRegister) November 25, 2021

Le consortium, qui comprend Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group et Sumitomo Mitsui Financial Group, se réunit régulièrement depuis l’année dernière pour étudier les moyens de mettre en place une infrastructure de règlement commune pour les paiements numériques. Les trois mégabanques du Japon ont chacune introduit leur propre système de paiement numérique, mais elles sont à la traîne face aux efforts déployés par des entreprises technologiques telles que PayPay – soutenue par l’investisseur SoftBank Group Corporation – qui ne fait pas partie du consortium.

DCJPY, stablecoin ou CBDC ?

Les white-papers (communiqué sur le lancement d’une crypto-monnaie) suggère que le DCJPY devrait être émis par les banques et considéré comme créant les mêmes obligations que les dépôts, puisque cet arrangement est déjà bien réglementé et devrait permettre une mise en œuvre plus rapide d’une monnaie numérique. Le Digital Currency Forum précise que si les monnaies numériques sont liées à des dépôts, leur valeur sera plus stable.

Cette expérience est distincte des travaux menés par la Banque du Japon pour créer un yen numérique. Les CBDC sont un sujet que la Chine et les États-Unis explorent également. “Un système de monnaie numérique construit sur une plateforme commune adossée à des dépôts bancaires correspondra à la CBDC qui pourrait être planifiée et mise en œuvre au Japon“, a déclaré Toshihide Endo, ancien directeur de l’Agence des services financiers du Japon et conseiller spécial de DeCurret.