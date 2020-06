DC FanDome : Warner Bros Entertainment va dévoiler ses nouveautés en août prochain

L'évènement numérique DC FanDome sera dédié aux jeux vidéo, aux séries télévisées, aux films et aux comics de l'univers DC Comics.

Dès le 22 août prochain à 19h, la convention virtuelle DC FanDome ouvrira ses portes pendant 24h afin de célébrer le passé, le présent et l’avenir de DC avec des panels et des annonces inédites concernant Warner Bros Games, Warner Bros Pictures, Warner Bros Television, Warner Bros Animation et DC Entertainment. Les acteurs et les créateurs de plusieurs blockbusters comme Aquaman, The Batman, Black Adam, Black Lightning, Legends of Tomorrow, Stargirl, Doom Patrol, The Flash, Harley Quinn, Zack Snyder’s Justice League, Lucifer, Pennyworth, Shazam, The Suicide Squad, Supergirl, Teen Titans GO !, Titans ou encore Wonder Woman 1984 répondront aux nombreuses questions des fans venant de tous les continents.

Ann Sarnoff, présidente et CEO de Warner Bros, a déclaré : “Il n’y a pas de fan comme un fan DC. Depuis plus de 85 ans, le monde s’est tourné vers les héros et les histoires inspirantes de DC pour nous emporter et nous divertir, et cet événement digital immersif donnera à chacun de nouvelles façons de personnaliser son voyage à travers l’univers DC sans fil d’attente, sans billet et sans frontière. Avec DC FanDome, nous sommes en mesure de donner aux fans du monde entier une opportunité passionnante et inégalée de se connecter avec tous leurs personnages DC préférés, ainsi que les talents incroyables qui leur donnent vie sur la page et à l’écran.”

Le programme du DC FanDome, une expérience virtuelle et mondiale