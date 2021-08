DC FanDome 2021 : l’évènement numérique va faire son retour en octobre prochain avec un programme chargé

Tout l’univers DC sera au coeur de l'édition 2021 du DC FanDome de Warner Bros.

DC FanDome, l’ultime expérience mondiale des fans de l’univers DC Comics, sera de retour le 16 octobre prochain avec un tout nouvel événement virtuel diffusé gratuitement en plusieurs langues, dont l’allemand, l’anglais, l’arabe, le coréen, le chinois, l’espagnol, le français, l’italien, le japonais, le polonais et le russe, via les plateformes Twitch, YouTube, Facebook et Twitter. Celui-ci célébrera une fois de plus les films, les séries télévisées, les séries animées, les jeux vidéo et bien évidemment les bandes dessinées mettant en scène super-héros, anti-héros et super-vilains avec ses stars et ses créateurs. De plus, le DC Kids FanDome sera lancé le même jour avec une expérience spéciale pour les enfants.

One day. One show. All for you. Mark your calendars for #DCFanDome, a free, streaming, global fan experience on October 16! https://t.co/eRCMvYggyP pic.twitter.com/XQialzQMol — DC (@DCComics) August 31, 2021

Ann Sarnoff, présidente et directrice générale de WarnerMedia Studios and Networks Group, a déclaré : “L’édition 2020 du DC FanDome était une expérience virtuelle mondiale pour les fans, la première du genre, qui a permis de présenter tous les aspects de l’univers DC à une échelle et un accès sans précédent. Cette année, nous reprenons tout ce que les gens ont aimé du DC FanDome et nous le suralimentons pour servir les fans avec encore plus de premières exclusives, d’informations de dernière minute, d’interviews approfondies et d’informations provenant des stars et des équipes créatives de leurs contenus DC préférés.”

Le programme du DC FanDome 2021

Warner Bros Pictures présentera six titres très attendus, avec une nouvelle bande-annonce exclusive de The Batman, du nouveau contenu de DC League of Super-Pets, un premier aperçu de Black Adam, un aperçu de The Flash, et les coulisses d’Aquaman and the Lost Kingdom et de Shazam! Fury of the Gods

Warner Bros Television présentera les nouvelles saisons de Batwoman, The Flash, Superman & Lois et Sweet Tooth ; un hommage à Supergirl, qui s’apprête à vivre sa conclusion après six saisons ; une célébration des 100 épisodes de DC’s Legends of Tomorrow ; un premier aperçu du nouveau drame Naomi ; et un aperçu d’un épisode à venir de DC’s Stargirl

Warner Bros Games présentera de nouvelles informations sur les jeux très attendus Gotham Knights, développé par Warner Bros Games Montréal, et Suicide Squad : Kill the Justice League, développé par Rocksteady Studios

DC Publishing rendra hommage à l’héritage de l’une des plus grandes super-héroïnes du monde et icône de la vérité et de l’égalité, Wonder Woman, en présentant trois livres à venir. DC explore son histoire avec la mini-série DC Black Label Wonder Woman Historia, étend le mythe des Amazones avec Nubia and the Amazons, et honore l’inspiration qu’elle a fournie aux femmes du monde entier avec le roman graphique original Wonderful Women of the World. En outre, DC partagera des détails sur le prochain épisode du crossover épique Batman/Fortnite, et les fans peuvent également s’attendre à en savoir plus sur le prochain Batman : Fear State, la nouvelle série de six numéros de Black Manta, le retour de l’univers Milestone, et bien plus encore

HBO Max dévoilera un aperçu exclusif de la prochaine série Peacemaker et de la série événement limitée DMZ. Le service de streaming proposera également d’autres surprises et des aperçus des nouvelles séries, dont Titans et Doom Patrol, qui sont produites par Warner Bros Television

Warner Bros Animation présentera la prochaine série limitée Aquaman : King of Atlantis ; un aperçu de la troisième saison de la série comique animée pour adultes Harley Quinn et un aperçu de ce que nous réserve #HarlIvy ; un aperçu du prochain chapitre animé du Chevalier Noir dans la toute nouvelle série Batman : Caped Crusader ; et un aperçu de Young Justice : Phantoms (avertissement : il y aura des spoilers !)

Warner Bros Home Entertainment présentera en avant-première un aperçu de Superman et du reste de la Ligue des Justiciers dans Injustice, un tout nouveau film d’animation inspiré des jeux et des bandes dessinées populaires, ainsi que la première de la bande-annonce du tout nouveau film d’animation Catwoman : Hunted. Les deux sont produits en association avec Warner Bros Animation