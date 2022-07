Dbrand propose des skins pour smartphone pour le faire ressembler au Nothing Phone 1

Dbrand propose un accessoire pour que votre smartphone ressemble à un Nothing Phone 1. Vol ou plagiat, la marque ne s'en cache pas.

Les critiques sont unanimes, ou presque : le Nothing Phone 1 est un smartphone très, très intéressant. Mais à cause de sa disponibilité assez limitée, il faut parfois une bonne dose de chance, ou payer le prix fort, pour se l’offrir. Ceci est particulièrement vrai si vous vivez aux États-Unis ou au Canada. En France, le problème se pose moins dans la mesure où la marque est présente. Ceci étant dit, l’accessoiriste Dbrand propose une nouvelle gamme de skins pour mobile baptisée “Something” qui permet de faire ressembler son iPhone 13 Pro Max, Pixel 6 Pro ou Galaxy S22 Ultra.

Vous pourriez penser que Dbrand joue ici avec le feu, et vous auriez probablement raison. “Certains pourraient nous accuser de vol. Voici notre contre-argument : nous n’avons rien volé”, explique l’accessoiriste sur son site. “Ce n’est pas du vol, c’est du plagiat, ce qui n’est pas un crime. Nous avons vérifié”, ajoute Dbrand, tout en précisant avoir passé “beaucoup de temps” à étudier l’électronique, un investissement qui, selon l’entreprise, la rend “tout à fait qualifiée pour proposer un design industriel et le ‘réinterpréter de manière créative’ pour d’autres appareils.”

Dbrand n’est pas étranger de ce genre de pratiques marketing. À la fin de l’année dernière, l’entreprise avait fait l’actualité lorsqu’elle avait cessé de vendre des plaques personnalisées pour PlayStation 5 suite à une mise en demeure de Sony. Quelques jours plus tard, la société annonçait une nouvelle version de ses “Darkplates”, contre lesquelles Sony ne pourrait rien faire au niveau légal. Il est tout à fait possible que le fondateur de Nothing, Carl Pei, soit impliqué dans cet accessoire Dbrand, l’homme étant assez connu pour ses stratégies marketing plutôt agressives. Celles-ci avaient notamment permis à OnePlus de sortir du lot durant ses premières années d’existence.

Les skins Something sont disponibles sur le site de Dbrand pour 24,95 $.